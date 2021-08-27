Çankırı Belediyesinden Haftanın Özeti

Haber tarihi: 2021-08-27 Son eklenen 10 haber: Çocuklar Gaziler ile Buluştu Çankırı Belediyesinden 30 Ağustos İçin Zafer Konseri Çocuklar Bulduğu Parayı Zabıtaya Teslim Etti Çankırı Belediyesi Genç Dostu Şehirler Etkinliğine KatıldıYardım Tırı Komşu İçin Yola Çıktı Atatürk'ün Çankırı'ya Gelişi ve Şapka İnkılabının 96. Yıl Dönümü Tören ile KutlandıÇankırı Belediyesi Eğlenceyi Parka Taşıdı ÇANKIRI BELEDİYESİNDEN HAFTANIN ÖZETİ Cüzdanı Bulununca Çok Mutlu Oldu Çocuklar Koca Çınarlara Hal Hatır Sormaya Devam Ediyor