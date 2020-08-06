Çocuklar geleneksel oyunlarla spor yapıyor - Son Dakika

Kocaeli'de, "Kocaeli Anne Şehir" projesinin sağlık yaşam programına katılan annelerin çocuklarına açık alanda atletizm ve geleneksel oyunlar oynatılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi'nin "Kocaeli Anne Şehir, Sağlıklı Yaşam Projesi" kapsamında "Mesafe Spora Engel Değil" sloganıyla açık havada kadınlara yönelik yapılan egzersizler devam ediyor.

Spora katılan annelerin çocukları için de özel bir etkinlik düzenlenen projeyle, çocukların atletizm ve geleneksel oyunlarla pandemi dönemini sağlıklı geçirmesi amaçlanıyor.

Etkinlikte, çocukların kontrollü bir şekilde mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek, geleneksel oyunlar ve eğlenceli atletizmle keyifli vakit geçirmeleri sağlanıyor.

Her hafta farklı ilçede gerçekleştirilen etkinlikler için sosyal medya üzerinden de paylaşım yapılıyor.