Çocuklar geleneksel sokak oyunlarıyla eğlendi - Son Dakika

İpin altından geçilen limbo oyunundan yakar topa, halkanın içinden geçme oyunundan bacak arasından top geçirme oyununa kadar pek çok oyunu oynayan çocuklar keyifli anlar geçirdi. Eğlence ise Bremen Mızıkacıları Kukla tiyatrosuyla doruğa çıkarken çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği aktiviteler tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda dün akşam Kongre Meydanı'nda Geleneksel Sokak Oyunları ve Bremen Mızıkacıları" etkinliği düzenlendi. Gerçekleşen etkinliklerde çocuklar rekreasyon uzmanları Elif Toköz ve İsmet Altay Süpürgeci'nin yönlendirmesiyle geleneksel sokak oyunlarını hatırladı.

Limbo, yakar top ve daha niceleri

Bu doğrultuda çocuklar Kongre Meydanı'nda ipin altından eğilerek geçilmeye çalışılan limbo, yakar top ve bacak arasından top geçirme gibi çeşitli oyunlarla eğlendi. Kazananın olmadığı, bütün çocukların kazandığı oyunlarda çocuklar unutulmaya yüz tutmuş bu oyunları hatırladı.

Maskotlardan öğretici bilgiler

Oyunların ardından ise dünya, su, çöp konteyneri ve ağaç maskotları çocukları öğretici bilgiler verdi. Çocuklar maskotların müzik eşliğinde anlattığı çevre farkındalığını artıran sözlerini büyük bir ilgiyle dinledi.

Bremen Mızıkacıları güldürdü

Programın sonunda ise Egemen Göksu ve Erdoğan Anıl Tekin'in yaz boyunca çocuklara büyük bir keyif yaşattığı Bremen Mızıkacıları oynandı. Gerçekleştirilen tiyatroda çocuklar yerlerini alarak oyunu büyük bir ilgiyle izledi. Kahkaha tufanı içerisinde geçen Bremen Mızıkacıları Tiyatro gösterisinden çocuklar mutlulukla ayrıldı.