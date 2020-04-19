“Çocuklar gerçekten de söz dinlemiyorlarmış" - Son Dakika
Son Dakika Spor “Çocuklar gerçekten de söz dinlemiyorlarmış' - Son Dakika Spor

“Çocuklar gerçekten de söz dinlemiyorlarmış"

34 dakika önce

Son yıllarda sakatlıklarla boğuşan Andy Murray, koronavirüs dönemi boyunca tenisi daha fazla özlediğini belirtti: “Keşke o anlardan daha fazla keyif alsaydım. Bu dönemde kötü hissettiğin zaman, ‘Dostum, geçmişe dönüp kazandığım maçlardan daha fazla keyif almalıydım’ diye düşünüyorum.

“Çocuklar gerçekten de söz dinlemiyorlarmış

Son yıllarda sakatlıklarla boğuşan Andy Murray, koronavirüs dönemi boyunca tenisi daha fazla özlediğini belirtti: “Keşke o anlardan daha fazla keyif alsaydım. Bu dönemde kötü hissettiğin zaman, ‘Dostum, geçmişe dönüp kazandığım maçlardan daha fazla keyif almalıydım’ diye düşünüyorum. Hatta aralarında bazı kaybettiğim maçlar bile var. Çünkü oyunu özlüyorsun.”

Murray’nın görüşüne katıldığını belirten Djokovic, “Kesinlikle ama o zaman o kadar fazla konsantre oluyoruz ki… Oturup kalktıktan sonra zaferin mutluluğunu gerektiği gibi yaşayamıyoruz.” diye ekledi.

İkili aralarındaki rekabetten söz ederken Djokovic, Murray’nin 2012 Olimpiyatları’nda yarı finalde kendisine karşı aldığı galibiyeti hatırlattı: “Tabii ki o zaman mahvolmuştum ama en azından oraya kadar gelebildiğim için teselli oluyordum. Sen harika oynamıştın.” Murray ise, “Biliyorsun ilginç bir hava değişimi vardı, rüzgâr sürekli değişiyordu. Gerçek değil gibiydi, sürekli olarak neyin olup bittiğini anlamaya çalışıyordum.” ifadelerini kullandı.

İkili gençler kategorisindeki ilk karşılaşmalarını hatırladığında ise Djokovic gülerek, “Oh dostum beni mahvetmiştin!” dedi ve Murray ekledi, “Seninle aynı kortu paylaşmak daima zevk.”

Koronavirüs dönemi boyunca evde kaldığını belirten Murray, “Çocuklarımla bu kadar fazla zaman geçirebilmek mutluluk verici. Ama bir sorunumuz var. Çocuklar gerçekten de söz dinlemiyorlarmış.” ifadelerini kullandı. Djokovic ise, “Evet evet, kesinlikle.” dedi.

Andy Murray, Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 12:04 

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