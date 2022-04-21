ÇOCUKLAR GÖLETE BALIK BIRAKTI - Son Dakika

ADANA'da ilkokul öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikte gölete yavru balık bıraktı,

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde ilkokul öğrencileri ilk defa yavru balık görme ve balıkları Kılıçlı Göleti'nde su ile buluşturmanın heyecanını yaşadı. 'Minik Eller Balıklandırıyor' sloganıyla düzenlenen etkinliğe Sarıçam ilçesi Beyceli İlkokulu'ndan 30 öğrenci katıldı. Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretme İstasyon'unda yetiştirilen yavru sazan balıklarını önce inceleyen çocuklar daha sonra su ürünleri mühendisi personele balıklar hakkında merak ettikleri soruları sordu.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erol Satıcı, etkinlikte, 2022 yılının Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Yetiştiricilik yılı ilan edildiğini söyledi. Bu kapsamda çeşitli programlar hazırladıklarını belirten Satıcı, "Bu programlar içerisinde gölete balık atma etkinliği de vardı. 23 Nisan olması nedeniyle çocuklarla balık saldık" diye konuştu.

Öğrencilerden Azra Duru da eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getirerek, "Çok eğlendik. Yakından ilk defa balık gördüm, güzel bir duyguydu" dedi.

Hayrunisa Tekin de 'İlk defa yavru balık görüyorum. Mükemmel bir duyguydu. Herkesin görmesi gerekiyor. Balıkları çok severim. Hayvanları çok sevdiğim için onları bırakırken çok güzel bir duygu hissettim" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, yaklaşık 2 bin sazan yavrusu gölete bırakıldı.