Çocuklar Görgü ve Ahlak Kurallarını Tiyatroyla Öğreniyor

Kadirli
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından başlatılan "Tiyatro ile öğreniyorum" projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine görgü ve ahlak kuralları tiyatroyla anlatılmaya başlandı.
Proje kapsamında Kadirli merkez ve bağlı köylerdeki 36 ilkokulun 3. ve 4. sınıf öğrencilerine sevgi, saygı, iyilik, doğruluk, temizlik, vatan ve millet konularını içeren tiyatro gösterisi sunuluyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, amaçlarının öğrencilerin yanlış ve olumsuz davranışlardan uzaklaşması olduğunu söyledi.
Tiyatro oyunuyla çocukların milli ve manevi değerleri daha iyi kavrayabildiğini dile getiren Tapsız, şöyle konuştu:
"Okullarda öğretmenlerimizin verdiği eğitime bizde tiyatro ile katkıda bulunmak istedik. Merkez
ve köylerdeki 36 ilkokul 3'ncü ve 4'ncü sınıf öğrencilerimizin doğru davranışlarının gelişmesine katkıda bulunuyoruz. İyi ahlaklı, teşekkür etmeyi bilen, özür dilemeyi bilen sorumluluk almayı bilen, yalan söylemeyen lakap takmayan, bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz. Hem de tiyatro ile tanıştırıyoruz. Bu vesile ile öğrencilerimizin içlerindeki yeteneklerin ortaya çıkmasına fırsat sağlamamış oluyoruz."
Tiyatro oyuncusu İsa Durmuş ise proje kapsamında bir buçuk ay süreyle sınıflarda tiyatro sunumu yapacaklarını ifade etti.