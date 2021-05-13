Çocuklar Gülsün Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden Vanlı çocuklara bayram sürprizi - Son Dakika

Ankara merkezli Çocuklar Gülsün Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Vanlı çocuklara, üzerinde terörle mücadelede şehit olmuş asker ve polislerin isimlerinin yazılı balon ve çikolata dağıtarak bayram sürprizi yaşattı.

Derneğin Van üyelerinin İpekyolu ilçesinde düzenlediği organizasyonda, görevlilerce dağıtılan balonları alan çocuklar mutluluk yaşadı.

Çocuklar Gülsün Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Van temsilcisi Serdar Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl da bayramı buruk geçiren çocukları mutlu etmek için böyle bir organizasyon yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Son bir aya kadar sosyal sorumluluk projesi adı altında çevremizdeki hayırseverler tarafından birçok ihtiyaç sahibi ailemize, gelecek nesildeki çocuklarımıza el uzattık. Dernek olarak bu bayramda da miniklerimizin yüzünü güldürmek için gönüllü arkadaşlarımız tarafından Ramazan Bayramı dolasıyla bayramlıklarımız alınarak miniklere teslim edildi. Temel amacımız, çocukları güldürmek ve vatan savunmasında şehit olmuş asker ve polislerimizin isimlerini yazarak onları unutturmamak, şehitlerimizin adını unutmamak ve unutturmamak, gelecek nesille geçmişimizin ve bugünün kahramanlarının kim olduğunun bilinciyle geleceğe daha bilinçli farklı hazırlamak."

Yalçın, Van'da bayram süresince çocuklara ulaşıp yüzlerini güldürmeyi amaçladıklarını ifade etti.