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Çocuklar güne enerjik başlasın - Son Dakika

Çocuklar güne enerjik başlasın

04.09.2021 07:40
Çocuklar güne enerjik başlasın, System.String[]

HAFİF BİR SEÇENEKSağlıklı pankek (2 kişilik)Şef İDİL YAZAR'DAN...NE LAZIM?2 yumurta2 olgun muz1/2 bardak yulaf ezmesi1/2 çay kaşığı kabartma tozuTuzTereyağıMeyveBalNASIL YAPARIM?Muzları kabaca dilimleyin.

HAFİF BİR SEÇENEK

Sağlıklı pankek (2 kişilik)

Çocuklar güne enerjik başlasın

Şef İDİL YAZAR'DAN...

NE LAZIM?

2 yumurta

2 olgun muz

1/2 bardak yulaf ezmesi

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

Tuz

Tereyağı

Meyve

Bal

NASIL YAPARIM?

Muzları kabaca dilimleyin.

Yumurtalar, yulaf ezmesi, kabartma tozu ve çok azıcık tuzu dilimlediğiniz muzlarla birlikte blender'dan geçirin.

Tavayı tereyağıyla yağlayın, orta ateşin üzerine alın.

Bir yemek kaşığıyla hamurdan parçalar alıp mini daireler şeklinde tavaya dökün.

Önlü arkalı altın rengi alıncaya kadar pişirin.

Meyve ve balla servis edin.

HEM BESLEYİCİ HEM DOYURUCU

Hindi jambonlu ve avokadolu tost (2 kişilik)

Çocuklar güne enerjik başlasın

Şef SAHRAP SOYSAL'DAN...

NE LAZIM?

4 dilim tost ekmeği (istediğiniz çeşit)

4-5 dilim hindi jambon

4 kalın dilim mozzarella veya çedar peyniri

1 avokado

1 domates

Taze fesleğen yaprakları

2-3 yemek kaşığı tereyağı

NASIL YAPARIM?

Bütün ekmeklerin bir tarafına tereyağı sürün. Geniş bir tavaya ekmeklerin yağlı kısmı alta gelecek şekilde yerleştirin.

Üzerlerine peynir, hindi jambon, dilimlediğiniz avokado, domates ve fesleğen yapraklarını paylaştırın. Yağlı tarafları üste gelecek şekilde diğer ekmek dilimlerini de sandviçlerin üzerine kapatın.

Orta ateşte arkalı önlü, yaklaşık 4-5 dakika, peynirler eriyip ekmek kızarana kadar pişirin. Ocaktan alıp tostları ikiye bölerek servis yapın.

GECEDEN HAZIRLAYABİLİRSİNİZ

Yumurtalı rulo (2 kişilik)

Çocuklar güne enerjik başlasın

Şef REFİKA BİRGÜL'DEN...

NE LAZIM?

1 adet lavaş

1 adet köy biberi

2 dilim salam

2 adet yumurta

50 gr kaşar

4-5 adet zeytin (çekirdekleri çıkarılmış)

1-2 adet biber turşusu

1 çorba kaşığı zeytinyağı

3-4 yaprak maydanoz

Tuz

Karabiber

Pul biber

NASIL YAPARIM?

Salamı, biberi, turşuyu ve kaşarı uzun şeritler halinde doğrayın.

Isınmış orta boy tavaya zeytinyağını dökün ve biberleri kavurun.

Yumurtayı, tuz, karabiber ve pul biberle çırpın ve tavaya dökün.

Turşuyu, zeytinleri, maydanozu ve kaşarı da ekleyip 1 adet lavaşı üzerine kapatın ve hafifçe bastırın.

Yaklaşık 1 dakika sonra bir kapak yardımıyla lavaşı tezgaha alın ve soğumaya bırakın. Ardından lavaşı ortadan ikiye bölün ve rulo yapın.

Dürümleri yağlı kağıda sarıp orta boy bir kavanoza koyun. 2 saat sıcaklığını korur. İsterseniz geceden hazırlayıp sabah ısıtabilirsiniz.

KAHVALTI YAPMAYAN ÇOCUKLAR ALGILAMA SORUNU YAŞIYOR

Elif Nida Zafer, beslenme ve diyet uzmanı

'Kahvaltı günün en önemli öğünü' diyoruz çünkü uzun süren gece açlığından sonra vücudun görevlerini yerine getirebilmesi için enerjiye ihtiyacı vardır.

Özellikle çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlar. Kahvaltı yapmayan çocukların güne başlama, konsantrasyon ve algılamada problem yaşadıkları gözlemlenmiştir.

Her kahvaltı çocukların gelişimine destek sağlamaz. İdeal bir kahvaltıda anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olan yumurta, çocukların kas-kemik gelişimine destek olan süt, yoğurt, peynir grubu her gün mutlaka olmalı.

Ceviz, fındık, badem veya şekersiz fıstık ezmesi kaliteli yağ asitleri içerdiğinden bunları kahvaltılarına değiştirerek ekleyebilirsiniz.

Enerjik olmaları için kahvaltıda taze veya kuru meyveler, tam buğday ekmekleri eksik olmamalı.

Poğaça, meyve suyu, şekerli gevrekler, şekerli sürülebilir krema gibi işlenmiş ve glisemik indeksi yüksek gıdalar gün içinde enerjilerini düşürür ve çocukluk çağı obezitesine yol açar. Bunlardan uzak durulmalı.

Pankek, krep gibi çocukların çok sevdiği glisemik indeksi yüksek yiyecekleriyse şeker yerine muz ve hurma; beyaz un yerine tam buğday unu kullanarak daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.

Kahvaltıyı sevdirmek için renkli ve süslü tabaklar hazırlayabilirsiniz; bu, çocukları teşvik edecektir.

Çocuklar güne enerjik başlasın

Domates, Yumurta, Buğday, Hindi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Çocuklar güne enerjik başlasın - Son Dakika Magazin


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