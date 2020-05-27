Çocuklar güneşli havada gönüllerince eğlendi - Son Dakika

Yürüyüş yapan ve bisiklet süren çocuklar

Parklarda oynayan çocuklar

Çocuklarıyla sahil yolunda yürüyüş yapan aileler MUĞLA - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, sokaklarda güzel havanın keyfini çıkardı.

Muğla

Muğla kent merkezi ile Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi turistik ilçelerinde de çocuklar, verilen özel izinle sokakları şenlendirdi. Sahil kenarlarında, parklarda ve sokaklarda güzel havanın keyfini çıkaran çocuklar oyunlar oynadı.

Kentte saat 11.00'den itibaren aileleri ile sokağa çıkan çocukların da maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi. Çocuklardan birçoğu da kentteki meydanlardaki park ve yeşil alanlara koştu.

Bazı çocuklar ise bisiklet yollarında aileleri ile bisiklet kullandı.