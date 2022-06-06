Çocuklar Güvenle Oynayabilsinler Diye - Son Dakika
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Çocuklar Güvenle Oynayabilsinler Diye

Çocuklar Güvenle Oynayabilsinler Diye

06.06.2022 09:38

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çocuk oyun parkları ve fitness gruplarının bulunduğu alanlarda epidyem zemin uygulamasını sürdürüyor.

Darbe emme özelliği ve esnek yapısı nedeniyle düşmeye bağlı yaralanmaları önleyen uygulama ile Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara güvenli bir oyun ortamı oluşturuluyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, çocuk oyun gruplarının bulunduğu alanlarda ve vatandaşların spor yaptığı tartan pistlerde başlattığı zemin yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Güzelyurt Mahallesi ve Hafsa Sultan Mahallesi'nde yer alan parkların da zemin yenileme çalışmalarını tamamladı. Park ve fitness alanları, yenilenen zeminiyle hem daha estetik bir görünüm kazandı hem de daha güvenli bir hale geldi. Epidyem zeminin darbe emme özelliği ve esnek yapısı nedeniyle düşmeye bağlı yaralanmaları önlediğini belirten Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, "Okulların yaz tatiline girmesine sayılı günler kaldı. Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatı doğrultusunda çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın vakit geçireceği alanlarda hızla zemin yenileme çalışması başlattık. Çocuklarımıza güvenli oyun alanları oluşturmak için bu çalışmalarımız sürecek" dedi.

Kaynak: Bültenler
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