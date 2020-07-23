Çocuklar güvenlik birimlerine en çok mağdur olarak geldi - Son Dakika

Çocuklar güvenlik birimlerine en çok mağdur olarak geldi

Güvenlik birimlerine 2019 yılında gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 511 bin 247 oldu.

Çocuklar güvenlik birimlerine en çok mağdur olarak geldi, System.String[]

Güvenlik birimlerine 2019 yılında gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 511 bin 247 oldu. Bu olaylarda çocukların yüzde 46,1'inin mağdur olarak, yüzde 32,9'unun kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla (suça sürüklenme), yüzde 15,1'inin bilgisine başvurma amacıyla, yüzde 3,4'ünün kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan), yüzde 2,5'inin ise bu nedenlerin dışındaki diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldiği tespit edildi.

Seçilmiş geliş nedenlerinin yıllara göre dağılımı, 2015-2019

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 511 bin 247 oldu. Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 5,8 oranında artarak 511 bin 247 oldu. Çocukların yüzde 50,1'inin 15-17 yaş grubunda, yüzde 25,2'sinin 12-14 yaş grubunda, yüzde 24,7'sinin ise 11 yaş ve altındaki çocuklar olduğu görüldü. Güvenlik birimlerine 2019 yılında gelen veya getirilen çocukların yüzde 65,4'ü erkek, yüzde 34,6'sı ise kız çocuğu oldu.

Suça sürüklenen çocuklar en çok yaralama olayına karıştı

Güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olayların 168 bin 250'si suça sürüklenme nedeni ile gerçekleşti. Bu çocukların yüzde 31,7'sine yaralama, yüzde 25,6'sına hırsızlık, yüzde 8,1'ine Pasaport Kanunu'na muhalefet, yüzde 6,9'una göçmen kaçakçılığı, yüzde 4,6'sına ise uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak suçları isnat edildi.

Güvenlik birimlerine gelen çocukların çoğunluğunu suç mağdurları oluşturdu

Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 235 bin 931 çocuğun yüzde 87,5'ini suç mağduru, yüzde 12,5'ini takibi gereken olay mağduru çocuklar oluşturdu. Suç mağduru çocukların yüzde 53,8'inin erkek, yüzde 46,2'sinin kız çocuğu, takibi gereken olay mağduru çocukların yüzde 56,2'sinin erkek, yüzde 43,8'inin kız çocuğu olduğu görüldü.

Suç mağduru çocuklar en çok yaralama suçundan mağdur oldu

Güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen 206 bin 498 çocuğun yüzde 57,6'sı yaralama, yüzde 15,2'si cinsel suçlar, yüzde 11,0'ı aile düzenine karşı suçlardan mağdur oldu. Ayrıca mağdur çocukların yüzde 3,5'i tehdit, yüzde 2,7'si kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yüzde 2,1'i ise hırsızlık suçlarından mağduriyet yaşadı. - BAYBURT

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 08:32 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocuklar güvenlik birimlerine en çok mağdur olarak geldi - Son Dakika
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