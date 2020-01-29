Çocuklar hakkını KDK'da aradı - Son Dakika

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Sinop'ta bulunan parklardaki oyun ekipmanlarının kırık ya da eksik olduğu için oyun oynayamayan çocukların şikayetini dikkate alarak problemi çözüme kavuşturdu.



Sinop'tan, Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuran ortaokul öğrencisi şikayetinde, mahallesindeki parklarda yer alan bütün oyun ekipmanların kırık ya da eksik olduğunu bu nedenle arkadaşlarıyla oyun oynayamadıklarını dile getirdi. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun çocuk internet sitesi (www.kdkcocuk.gov.tr) üzerinden yaptıkları başvuruda çocuklar, oyun haklarının kısıtlanamayacağını belirterek parklardaki oyuncakların tamir edilmesini ve yenilenmesini istedi.



KDK devreye girdi belediye müdahale etti



Kamu Denetçiliği Kurumu, gelen başvuruyu inceleyerek Sinop Boyabat Belediyesiyle görüşmeler gerçekleştirdi. Belediye yetkilileri, KDK'nın talebi üzerine söz konusu mahalledeki parkları gezerek eksiklikleri tespit etti. Mahalledeki 5 farklı parkta yenileme çalışmaları başlatan belediye ekipleri kısa zamanda zarar görmüş ekipmanları değiştirerek eksiklikleri giderdi. Belediye tarafında yapılan yenileme çalışmaları KDK'ya iletilerek sorunun çözümlendiği ifade edildi. Böylece sorunları çözüme kavuşan çocukların oyun hakları güvence altına alındı. - ANKARA