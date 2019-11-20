Son Dakika Haberleri: Çocuklar hakları için yürüdü, balon uçurdu
Son Dakika Güncel Çocuklar hakları için yürüdü, balon uçurdu - Son Dakika

Çocuklar hakları için yürüdü, balon uçurdu

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü dolayısıyla Düzce Çocuk Hakları Komisyonu üyesi çocuklar ve aileleri bir yürüyüş yaptı.

Çocuklar hakları için yürüdü, balon uçurdu, System.String[]

DÜZCE(İHA) – 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü dolayısıyla Düzce Çocuk Hakları Komisyonu üyesi çocuklar ve aileleri bir yürüyüş yaptı. Polisler ile birlikte yürüyen çocuklar yürüyüş sonunda ise ellerinde taşıdıkları balonları gökyüzüne bıraktılar.


Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri ile birlikte etkinlik düzenlendi. Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde toplanan Çocuk Hakları Komisyonu üyesi çocuklar, aileleri, polisler eşliğinde kent merkezine kadar yürüdüler. Kent merkezinde bir alışveriş merkezi önünde biten yürüyüş sonunda Düzce Çocuk Hakları Komitesi üyesi Melis Alptekin, Çocuk haklarının önemine vurgu yaparak, "Çocuk Haklarının öğretmek üzere Çocuk Hakları Komitesi kuruldu ve Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına başladı. Bu kapsamda 20 Kasım tarihini de Dünya Çocuk Hakları günü olması dolayısıyla çocuklar olarak birlikte kutluyoruz" dedi.


Konuşmanın ardından etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri ellerinde taşıdıkları balonları gökyüzüne bıraktılar. Etkinliğin sonunda ise yürüyüşe katılanlar birlikte sinemaya giderek film izlediler. - DÜZCE

Çocuk Hakları Günü, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 ay önce evlendiği kocası tarafından öldürüldü
Anaokulunda yalnız bırakılan çocuklar için şiddet iddiası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesini açıklayacak Gazeteci Ahmet Takan evinin önünde saldırıya uğradı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 20:08:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuklar hakları için yürüdü, balon uçurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]