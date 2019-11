Çocuklar haklarını büyüklerden dinledi

Dünya Çocuk Günü kapsamında UNICEF ile iş birliği yapan CarrefourSA, hazırladıkları boyama kitaplarını çocuklara ulaştırdı. Etkinliğe katılan çocuklar, haklarını UNICEF'in yüz yüze ekibinden dinledi.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Çocuk Günü kapsamında etkinlik düzenledi. Gerçekleşen etkinlikte, çocuklar haklarını dinleyip, kendileri için özel hazırlanan boyama kitaplarını aldı. CarrefourSA Marka ve Kurumsal İletişim Müdürü Melis Karatay Ebin ile UNICEF Kurumsal Kaynak Geliştirme Müdürü Safter Taşkent'in yanı sıra çok sayıda çocuğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Minikler, boyama kitaplarının yanı sıra ellerini birer kağıda çizerek parmak kısımlarına çocuk haklarını yazdılar ve hazırlanan panolara astılar.

"ÇOCUKLARIN KORUNMAYA VE EĞİTİM İMKANLARINA ERİŞİM HAKKI VAR"

UNICEF Kurumsal Kaynak Geliştirme Müdürü Safter Taşkent, çocuk haklarına dair yapılan çalışmalardan bahsetti. Taşkent, "UNICEF çocuk haklarına dair sözleşmenin ışığında her çocuğun hakkaniyetle yaşaması için çalışmalar yürütüyor. Bu yıl da çocuk haklarına dair sözleşmenin 30'uncu yıl dönümü. 1989 yılında çocuk hakları sözleşmesi Birleşmiş Milletler'de kabul edildiğinden bu güne kadar aslında çocuklarla ilgili çok olumlu gelişmeler oldu ama hala milyonlarca çocuk çok zor koşullarda, eğitime ulaşamadan, en temel haklarına ulaşamadan yaşıyor. Dolayısıyla UNICEF olarak artık 20 Kasım'ı her yıl 'Dünya Çocuk Günü' olarak kutluyoruz. Amacımız bu konuya dikkat çekmek. Her çocuğun korunmaya sağlık ve eğitim imkanlarına erişim hakkı var" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de UNICEF'in her çocuğun kapsayıcı ve kaliteli eğitime erişmesi için çalışmalar yürüttüğüne dikkat çeken Taşkent, "Bu kapsamda kamu ortaklarıyla birlikte dezavantajlı çocukların da eğitime ulaşması ve onların eğitime ulaşmalarındaki engellerin kaldırılması için çalışıyoruz" dedi.

"EBEVEYNLER DE ÇOCUK HAKLARINI ÖĞRENMELİ"

Ebeveynlerin çocuklarının haklarını bilmesi gerektiğine vurgu yapan Taşkent, "Ebeveynlerin de çocuk haklarının ne olduğunu kendileri öğrenirlerse bu hakları uygulamaya geçirirler. Çocuklar zaten okullarda bu haklarını öğreniyorlar. Dolayısıyla ebeveynlere kendilerinin bu hakları okumalarını tavsiye edebiliriz" diye konuştu.

CarrefourSA ve UNICEF, İstanbul ve İzmir'deki hipermarketlerinde çocuklarla bir araya gelerek kısa sohbetler eşliğinde çocuklara, dolayısıyla da ailelerine hangi haklara sahip olduklarını aktardılar. UNICEF'in yüz yüze ekipleri, çocuklarla yaptıkları sohbetlerde tam 30 yıl önce, 1989 yılında imzalanan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye değinerek 4 ana ilkeyi paylaştı.

Bu ilkeler şöyle:

"Sözleşmenin 42 maddesi, ırkları veya yetenekleri ne olursa olsun, ne düşündükleri veya söyledikleri gözetilmeksizin kültürleri ne olursa olsun, kız veya erkek, zengin veya fakir fark etmeksizin tüm çocukları kapsar.

Çocukları etkileyebilecek yönde verilen her karar veya yapılan her işlem her zaman için onların üstün yararına öncelik tanımalıdır.

Her çocuğun doğal olarak yaşama hakkı olduğu üzere onlara gelişmeleri ve potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için her fırsatın temin edilmesi, karar verme yetkisine sahip bireylerin sorumluluğundadır.

Çocuklar kendi yaşam ve tecrübelerinin uzmanları olup kendilerini etkileyecek kararlarda onlara danışılması gerekmektedir."

CARREFOURSA VE UNICEF, EL ELE

CarrefourSA, UNICEF ile 2015 yılından bu yana mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerin çocuklarının eğitim, oyun, barınma vb. temel ihtiyaçlarını odak noktasına alan bir proje sürdürüyor. UNICEF'in Tarladan Okula Projesi kapsamında CarrefourSA marketlerinde müşterilerle yüz yüze görüşen ekipler yer alıyor, bağış kutuları bulunuyor. Bunun yanı sıra "Tarımda Çocuk İşçiliğini Önleme" projesi kapsamında özellikle okul alışverişinin yapıldığı dönemde kırtasiye alışverişleriyle UNICEF'e bağışta bulunuluyor.