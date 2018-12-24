Son Dakika Haberleri: Çocuklar Hayallerini Resmetti

Çocuklar Hayallerini Resmetti

34 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğüne bağlı Safvan Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar, hayallerine dokunmak için fırçaları eline alarak duygularını resimleriyle anlattı.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğüne bağlı Safvan Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar, hayallerine dokunmak için fırçaları eline alarak duygularını resimleriyle anlattı.

Safvan Çocuk Evlerinden kalan çocukların hayallerini yansıttığı 95 adet çalışmadan oluşan resim sergisi açıldı.

Serginin açılışına Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in eşi Kezban Alper, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve çok sayıda davetli katıldı. Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Safvan Çocuk Evlerinde kalan çocukların duygularını aktararak çizdikleri birbirinden güzel eserlerin açılışını yaparak, sergiyi gezip resimleri tek tek inceledi. Yaptıkları birbirinden güzel eserlerden dolayı çocukları tebrik eden Vali Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, "Safvan Çocuk Evlerimizde kalan yavrularımızın büyük emek harcayarak özenle çizdikleri resim sergisinin açılışını yaparak çocuklarımızın mutluluklarına ortak olduk. Çocuklarımız duygularını ve hayallerine resimlere aktarmışlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu çocuklarımız milletimizin devletimize emanetidir. Çocuklarımızı geleceğe daha iyi bir şekilde hazırlamak için emek veren öğretmenlerine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:55 Kaynak: İHA

Fehmi Çelik, Metin Alper, Güncel
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