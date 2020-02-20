Çocuklar hayvan barınağını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuklar hayvan barınağını ziyaret etti - Son Dakika

Çocuklar hayvan barınağını ziyaret etti

6 saat önce

Minik öğrenciler, Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı hayvan barınağını ziyaret etti.

Çocuklar hayvan barınağını ziyaret etti, System.String[]

Minik öğrenciler, Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı hayvan barınağını ziyaret etti.


Öğretmenlerin gözetiminde barınağa gelen Atatürk Ortaokulu ve Şeker İlkokulu öğrencileri, burada Hayvan Sağlık Merkezi yetkilileri tarafından bakımı yapılan hayvanlar hakkında bilgi edindi. Yetkililer kontrolünde hayvanların bulunduğu bölüme giren çocuklar, barınak görevlilerinin nezaretinde hayvanları besledi. Hayvan Sağlık Merkezi yetkililerince yapılan açıklamada, çocukların duygusal ve sosyal gelişiminde önemli rol oynayan hayvan sevgisinin küçük yaşlardan itibaren aşılanması gerektiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: "Türkiye Suriye'den ne zaman çıkacak?" sorusuna Bakan Akar madde madde yanıt verdi
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: Rusya ile karşı karşıya gelme niyetimiz yok Türkiye'nin gündemindeki Atakan Kayalar, sosyal medyayı ikiye böldü Milli Savunma Bakanlığı "Türkiye, ABD'den Patriot istedi" iddiasını yalanladı

Son Dakika Haberleri
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 22:25:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuklar hayvan barınağını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]