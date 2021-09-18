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Çocuklar, hazırladıkları projeleri Başkan Erdem'e sundu - Son Dakika

Çocuklar, hazırladıkları projeleri Başkan Erdem'e sundu

18.09.2021 19:16
Çocuklar, hazırladıkları projeleri Başkan Erdem'e sundu, System.String[]

Bursa Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl Fadıllı'da düzenlediği "Köyünün geleceği misin?

Bursa Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl Fadıllı'da düzenlediği "Köyünün geleceği misin?" projesine katılan çocuklar, mahalleleri için hazırladıkları projeleri Başkan Turgay Erdem'e sundu.

Başkan Erdem, Nilüfer Belediyesi'nin Fadıllı'da hayata geçireceği projelerin, çocuklardan gelen projelerle benzerlik gösterdiğini belirterek hepsini kutladı. Nilüfer Belediyesi'nin, kırsal mahallelerde yaşayan çocukların sürdürülebilir projeler üreterek kendileri ve köylerine bir gelecek oluşturmaları için hayata geçirdiği "Köyünün geleceği misin?" isimli projenin bu yılki adresi Fadıllı Mahallesi oldu. Çocukların, yaşadıkları yerin tarihi ve kültürel değerlerinin farkına varırken etkili iletişim teknikleri, takım çalışması ve proje yazmayı öğrenmelerini hedefleyen etkinliğe katılan Fadıllı Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, proje sayesinde yaz tatillerini dopdolu geçirdi. Sevil Şahin Hakverdi eğitmenliğinde dört hafta süren ve 14 buluşmada gerçekleştirilen proje süresince çocuklar, sinema, arkeoloji, tarih, harita okuma, dans ve ritim atölyesi, proje yazma eğitimleri, gökyüzü gözlemi, fotoğrafçılık, grafik dizayn ve sosyal medya eğitimleri aldı. Kendileri için oluşturulan renkli ve bir o kadar da öğretici eğitim programlarının yanı sıra Mysia Yolları doğa gezileri, Aktopraklık Höyük Arkeopark ve Açıkhava Müzesi ziyaretleri gibi etkinliklere ücretsiz olarak katılan çocuklar ayrıca, Nilüfer Belediyesi'nin Fadıllı Havacılık Tesisleri'nde, yamaç paraşütü ve havacılık hakkında temel bilgilendirme eğitimleri aldı. Projeye katılan toplam 16 çocuk, hem farklı deneyimler yaşadı, hem de yeteneklerini keşfetme ve ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı buldu. Çocuklar, etkinliğin sonunda da mahallelerinde yapılmasını istedikleri hizmetlere ilişkin projelerini hazırladı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, projenin sonunda çocuklarla, kendi mahallelerinde bir araya geldi. Çocuklar, yoğun ve verimli eğitimlerin ardından yazdıkları projeleri, Başkan Turgay Erdem'e sundu. Arif Salim Güler "Gezi Rotası" projesinin detaylarını paylaşırken, Fahriye Demirdöver de "Fadıllı'nın Tanıtımı", Tuğçe Aslantaş da "Kırsal Turizm" projesini tanıttı ve bu yöndeki taleplerini Başkan Turgay Erdem'e iletti. Çocuklar, mahallelerine istedikleri çalışmaları da Başkan Turgay Erdem ile paylaştı.

Fadıllı turizm merkezi haline gelecek

Projeyi ilgiyle dinleyen Başkan Erdem, Nilüfer Belediyesi'nin Fadıllı'da gerçekleştireceği projelerle, çocukların projelerinin örtüştüğünü ve çocukların sunduğu projelerden değerli fikirler edindiğini dile getirdi. Çocukların sunduğu projelerden değerli fikirler edindiğini ifade eden Başkan Erdem, Nilüfer Belediyesi'nin Fadıllı'da gerçekleştireceği projeleri de açıkladı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Ben de Fadıllı'yı çok seviyorum. Bu güzel bölgenin, doğal ve tarihi yapısıyla beraber, turizme kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle köy merkezinden başlayacağız. Fadıllı meydanını bu sene düzenleyeceğiz. Meydanla beraber göl kenarına kadar olan yolları da düzenleyerek, gelen ziyaretçilerin sağlıklı bir şekilde buraya ulaşmasını sağlayacağız. Göl kenarında yer alan binayı da yapacağımız çalışmayla birlikte kahvaltı evine dönüştürmeyi düşünüyoruz. Burada, Fadıllı'nın yöresel ürünlerini, gelen misafirlerle buluşturacağız. Fadıllı'dan Akçalar'a kadar uzanan göl kenarında, doğal yapıyı bozmadan piknik alanları oluşturmayı hedefliyoruz. Burada bir de havacılık tesisimiz var. Orayı da gençlik merkezi haline dönüştürmek istiyoruz. Havacılık sporuyla da Fadıllı'nın adını duyurmak istiyoruz. Gökyüzünde süzülen paraşütlerle beraber burası, bir renk cümbüşü haline gelecek. Fadıllı ayrıca Mysia Yolları rotası içinde de yer alıyor. Burayı, kamp merkezi haline getirmek istiyoruz. Diğer bir projemiz de Gölyazı, Akçalar ve Fadıllı üçgeni içinde, tekne turları düzenlemek. Gölyazı'dan tekneye binecek olan turistler, Fadıllı ve Akçalar'a gelerek, buradaki tarihi ve doğal güzellikleri gezecek. Bu projeleri, 2-3 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu. Çocuklardan gelen diğer talepleri de değerlendireceklerini ifade eden Başkan Turgay Erdem, "Sizler, Fadıllı'nın geleceği olduğunuzu ispat ettiniz. Çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Yaşadıkları yere sahip çıkarak iyi bir gelecek oluşturmak adına çaba gösteren çocukları kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Köyünün Geleceği Misin? projesinde yer alan çocuklara, Fadıllı Mahalle Muhtarı Cemal Kargılı ve Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan ile birlikte katılım sertifikalarını verdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sertifika töreninin ardından çocuklarla çiftetelli oynadı. Renkli anların yaşandığı günde çocuklar, gönüllerince eğlendi. - BURSA

Çocuklar, hazırladıkları projeleri Başkan Erdem'e sundu
Çocuklar, hazırladıkları projeleri Başkan Erdem'e sundu
Çocuklar, hazırladıkları projeleri Başkan Erdem'e sundu
Çocuklar, hazırladıkları projeleri Başkan Erdem'e sundu

nilüfer belediyesi, Turgay Erdem, Havacılık, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çocuklar, hazırladıkları projeleri Başkan Erdem'e sundu - Son Dakika


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