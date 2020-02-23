Çocuklar hem eğlendi hem hayvanlara umut oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuklar hem eğlendi hem hayvanlara umut oldu - Son Dakika

Çocuklar hem eğlendi hem hayvanlara umut oldu

6 saat önce

Yunusemre Belediyesi, şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Haydi Masallara' isimli, tiyatro oyununu minik tiyatroseverlerle buluştu.

Çocuklar hem eğlendi hem hayvanlara umut oldu, System.String[]

Yunusemre Belediyesi, şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Haydi Masallara' isimli, tiyatro oyununu minik tiyatroseverlerle buluştu. Tek perdelik oyunda çocuklar masal tadında tiyatro izlerken gösteriden elde edilen gelir de Hayvan Hakları Koruma Derneğine bağışlandı.


Yunusemre Belediyesinin Şubat Ayı Kültür-Sanat etkinlikleri kapsamında 'Haydi Masallara' isimli tiyatro oyunu Yunusemre Millet Çarşısı Tiyatro ve Konferans salonunda sahnelendi. Tiyatro Kalemi ve Yunusemre Belediyesi İşbirliğiyle düzenlenen etkinliğe Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı N. Elif Binici, çocuklar ve velileri katıldı.


Keloğlan, Pinokyo ve Kibritçi Kız'ın sanal dünya karşısında unutulup masallarından kovulmasını konu alan tiyatro oyunu izleyenlerden tam not aldı. Kamer Yıldız Ok ve Okan Çabalar'ın yazdığı oyundan elde edilen gelirin tamamı Hayvanları Koruma Derneğine bağışlandı. - MANİSA

Yunusemre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CNN Türk muhabiri canlı yayında depreme yakalandı
İran'da meydana gelen ikinci depremin ardından vatandaşlar sokağa çıktı Van'daki depremde eşini ve çocuklarını kaybeden kadının feryadı yürekleri dağladı Son Dakika: İran sınırında 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi! Van'da da hissedildi

Son Dakika Haberleri
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 20:46:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuklar hem eğlendi hem hayvanlara umut oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]