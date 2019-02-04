Son Dakika Haberleri: Çocuklar Hem Güldürdü Hem Düşündürdü

Çocuklar Hem Güldürdü Hem Düşündürdü

1 saat önce

Menteşe Belediyesi Çıplak Ayaklı Çocuklar Tiyatro topluluğunun "Güldüren Çocuklar" isimli oyunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde sahnelendi.

Çocuklar Hem Güldürdü Hem Düşündürdü, System.String[]

Toplam 3 perdelik oyun, salonu dolduranlardan tam not alırken tiyatrocu çocukların oyun sonunda verdiği çocuk hakları ile ilgili mesajlar tiyatro severler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Oyun sonunda tiyatrocu minikleri tek tek tebrik eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Minik tiyatrocularımızı heyecanları, medeni cesaretleri, emekleri ve verdikleri toplumsal mesajları için kutluyorum. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk 'Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür' diyerek sanat olmadan, müzik tiyatro olmadan, kültürümüze sahip çıkmadan çağdaş bir gelecek inşa edilemeyeceğini anlatmıştır. Bizde geleceğimiz olan çocuklarımızın modern, kendine güvenen, kültür ve sanatla iç içe bireyler olarak yetişmeleri adına projeler üretmeye devam edeceğiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:12 Kaynak: Bültenler

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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