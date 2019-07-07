Çocuklar hem kaydı, hem serinledi...Bursa'nın ilk su oyunları parkı havadan görüntülendi

Çocuklar hem kaydı, hem serinledi...Bursa'nın ilk su oyunları parkı havadan görüntülendiAileler güneşin altında çocuklarını imrenerek izlediBURSA - Sukaypark bünyesindeki 'Su Oyunları Parkı'nda çocuklar hem eğlendi, hem de serinledi. Çocuklarını eğlendirmek için gelen aileler, suyun altında koşuşturan çocuklarını imrenerek izledi.Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa'ya kazandırılan Sukaypark Tesisleri bünyesindeki Su Oyunları Parkı çocukların vazgeçilmez adresi oldu. Suların altında koşuşturan çocuklar, hem eğlenmenin, hem de serinlemenin keyfini yaşadı. Dolan kovaların altında bekleyen çocuklar, başlarından aşağı dökülen su ile mutlu olmanın keyfini yaşadı. Çocukların her fırsatta eğlenceli vakit geçirmesi için tasarlanan parkta, su kaydırağından su çemberlerine, su palmiyesinden su jetine kadar 20 çeşit oyun yer alıyor. 660 metrekare alan üzerine inşa edilen park, çocuklar için ideal şartlarda hizmet sunuyor.Kavurucu yaz günlerinde ailelerin ilk adresi olan parkta çocuklar hem serinliyor, hem de eğleniyor. Hafta içi 11.30-18.00, hafta sonu ise 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veren Su Oyunları Parkı'na giden çocuklar, güvenli bir şekilde eğleniyor. Çocuklarını eğlendirmek için gelen aileler, bu hizmeti Bursa'ya kazandıranlara teşekkür etti.Bursa'da son günlerde hava sıcaklığı 35 dereceyi bulurken, nem oranı ise yüzde 45 seviyelerinde seyrediyor. Vatandaşların ne yapacağını şaşırdığı hissedilen sıcaklık ise 43 dereceleri buluyor.