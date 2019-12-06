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Çocuklar her yönde eğitiliyor

7 saat önce

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü bünyesinde ilklere imza atmaya devam ediyor.

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Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü bünyesinde ilklere imza atmaya devam ediyor. Kulüpte eğitim alan çocuklara, hakları ve davranışsal bağımlılıklara ilişkin eğitim çalışması düzenlendi.


Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü, bünyesinde eğitim gören çocukların çok yönlü gelişimleri için projeler üretmeye devam ediyor. Farklı kurum ve kuruluşların da desteği ile yeni neslin çok yönlü gelişimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen çalışmalar kapsamında Sağlık Müdürlüğünün katkıları ile eğitim düzenlendi. Kulüp bünyesinde çeşitli branşlarda ders alan çocuklar için düzenlenen eğitimde Sağlıklı Hayat Merkezi Sosyal Hizmet birimine bağlı uzmanlar evrensel çocuk hakları ve davranışsal bağımlılık konularında çocuklara bilgiler aktardı. Yaş gruplarına uygun şekilde düzenlenen eğitimlerde, birey olma yolunda kişisel gelişimlerine yön vermeleri ve çocukluk çağı haklarını öğrenen çocukların eğitimlere ilgisi büyük oldu.


Çocuk Kulübünden yapılan açıklamada yıl boyu devam edecek eğitimler sayesinde çocukların evrensel çocuk hakları ile ilgili farkındalık kazanmalarının amaçlandığı belirtildi. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:11 Kaynak: İHA
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