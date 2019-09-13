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Çocuklar hobi bahçelerinde toprakla buluştu

41 dakika önce

Mersin'in Mezitli ilçesinde, çocuklara çevre bilinci aşılamak ve toprakla buluşabilmesi amacıyla 2 bin 500 metrekarelik alana kurulan 36 hobi bahçesi hizmete açıldı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, çocuklara çevre bilinci aşılamak ve toprakla buluşabilmesi amacıyla 2 bin 500 metrekarelik alana kurulan 36 hobi bahçesi hizmete açıldı.

Mezitli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Merkez Mahallesi'nde yapılan "Çocuk Hobi Bahçesi"nin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Açılışta konuşan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, çocukların doğa ile iç içe olmasını önemsediklerini belirterek, hobi bahçelerini ilçenin birçok noktasına yaymayı amaçladıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından Tarhan ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ve Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör, hobi bahçelerinin açılışını yaptı.

Çocuklar öğretmenleriyle birlikte bahçelere girerek toprak kazdı ve çiçek dikti.

Toprakla doyasıya oynama fırsatı bulan çocuklar, renkli çiçeklerine de can suyu döktü.

Çocuklar hobi bahçelerinde toprakla buluştu

Mezitli, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:38 Kaynak: AA
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