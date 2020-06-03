Çocuklar için 1 milyon 250 bin liralık bütçe - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi, Şirinyalı Mahallesinde 3 bin metrekare yeşil alana sahip olacak yeni kreş binası ve Çağlayan Mahallesi'ndeki oyun evi inşaatı için 1 milyon 250 bin liralık bütçe aktarımını gerçekleştirdi. Karar, olağanüstü toplanan Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alındı.



Muratpaşa Belediyesi, bir yandan parkları, plajları, kafeleriyle yeni normali kurmak için çalışmalarını sürdürürken salgın döneminde ara verilen yatırımları hayata geçirmek için de düğmeye bastı. İlçede dezenfeksiyon ve sosyal yardım çalışmalarını halen sürdüren Muratpaşa Belediyesi, yatırımlara da hız verdi.



Yeni binasına taşınan Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Şirinyalı Mahallesi'nde bulunan eski yerinin kreş olarak yeniden düzenlemesi için gerekli bütçe aktarımı olağanüstü toplanan Muratpaşa Belediye Meclisinde gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çağlayan Mahallesi'nde oyun evi yapımının da dahil olduğu proje için ilk etapta 1 milyon 250 bin liralık bütçe aktarımı yapıldığını belirtti. Yeni kreşin bin 785 metrekare alanda tek katlı olacağını belirten Başkan Uysal, kreşte, idari ve teknik birimlerin yanı sıra 3, 4, 5 yaş sınıf ve uyku odaları, revir, pedagog ve veli görüşme alanı, rehberlik birimi, oyun odası, çok amaçlı salon, yemekhane, açık oyun alanı bulunacağını sözlerine ekledi. Başkan Uysal, Muratpaşa'nın yeni kreşinin yaklaşık 3 bin metrekare yeşil alana sahip olacağını belirtti. - ANTALYA