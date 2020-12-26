Çocuklar için 20 yıldır topaç üretiyor - Son Dakika

Çocuklar için 20 yıldır topaç üretiyor

26.12.2020 08:04
Çocuklar için 20 yıldır topaç üretiyor, System.String[]

OSMANİYE'nin 3 topaç ustasından biri olan ve unutulmaya yüz tutmuş oyuncağı çocuklarla buluşturan Bekir Altay (43), günlük ürettiği 500-600 topacı çevre kentlere de gönderiyor.

OSMANİYE'nin 3 topaç ustasından biri olan ve unutulmaya yüz tutmuş oyuncağı çocuklarla buluşturan Bekir Altay (43), günlük ürettiği 500-600 topacı çevre kentlere de gönderiyor. Çocukların elektronik aletlerden uzaklaşıp, topaçla oynaması gerektiğini söyleyen Altay, "Okulların açılmasıyla rağbet artıyor ancak hala istediğimiz düzeyde değil. Ben, bu kültürün körelmesini istemiyorum" dedi.

Merkez ilçeye bağlı Haraz Mahallesi'ndeki atölyesinde, ağaçları torna tezgahında topaca çeviren Bekir Altay, unutulmaya yüz tutmuş bir oyuncağı çocuklarla buluşturuyor. Osmaniye'deki 3 topaç ustasından biri olan Altay, günlük 500-600 topaç üretiyor. Ürettiği topaçları Adana, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kayseri gibi çevre illere de gönderen Altay, geçimini topaç ustalığıyla sağlıyor.

Çocukları sevindirmek için yaptığı meslekten mutluluk duyduğunu ifade eden Altay, "Topaçlarımızı, yumuşak olması nedeniyle çam ağacından yapıyoruz. Hızarda boyu kesilen ve torna makinesinde şekillendirilen topaçlar, uçları delindikten sonra çivilerinin takılmasıyla hazır hale geliyor. Günde 500 ila 600 arası topaç üretiyoruz. Topaç üretimi için işçi bulmakta zorlanıyoruz ama üretime devam ediyoruz" diye konuştu.

Çocukların cep telefonu ve bilgisayar oyunlarına daha çok ilgi gösterdiğini, bu nedenle topaçlara ilginin azaldığını kaydeden Altay, "Topacı büyüklerinden gören, hatta ismini duyan çocuklarımızın, şaşırdığını görüyorum. Çocukların, elektronik aletlerden uzaklaşarak bu oyuncağa yönelmeleri çok daha iyi olacaktır. Okulların açılmasıyla rağbet artıyor ancak hala istediğimiz düzeyde değil. Ben, bu kültürün körelmesini istemiyorum" dedi.


Çocuklar için 20 yıldır topaç üretiyor
Çocuklar için 20 yıldır topaç üretiyor
Çocuklar için 20 yıldır topaç üretiyor
Çocuklar için 20 yıldır topaç üretiyor
Çocuklar için 20 yıldır topaç üretiyor
Çocuklar için 20 yıldır topaç üretiyor
Çocuklar için 20 yıldır topaç üretiyor
Çocuklar için 20 yıldır topaç üretiyor

Osmaniye, Altay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çocuklar için 20 yıldır topaç üretiyor - Son Dakika


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