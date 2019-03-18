Çocuklar İçin Ağaçları Oyuncağa Çeviren Oyuncak Atölyesi Siparişlere Yetiştiremiyor

Bursa'da iki ortak dışa bağımlılığı ve kanserojen maddesi içeren zararlı oyuncakları ortadan kaldırmak için bir oyuncak atölyesi açtı.

Bursa'da iki ortak dışa bağımlılığı ve kanserojen maddesi içeren zararlı oyuncakları ortadan kaldırmak için bir oyuncak atölyesi açtı. Dış budak, iç budak, gürgen ve sedir ağaçlarına şekil veren ortaklar, yaptıkları doğal ve kimyasal olmayan oyuncakları, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan anaokullarına ve oyuncak mağazalarına satıyorlar. Sipariş ile oyuncak yapan ortaklar günde 150 adet 1 ayda 4 bin adet civarında doğal oyuncak ürettiklerini ve talebin çok olduğunu söylediler.



Bursa'da yıllarca mobilya sektöründe çalışan Levent Kağan ile Behçet Tepedelen, bir araya gelerek dışa bağımlılığı ve kanserojen maddesi içeren zararlı oyuncakları ortadan kaldırmak için bir oyuncak atölyesi açtı. Dış budak, iç budak, gürgen ve sedir ağaçlarına şekil veren Kağan ile Tepedelen, çocuklar için sağlıklı oyuncaklar üretmeye başladı. Yaptıkları doğal ve kimyasal olmayan oyuncakları, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan oyuncak mağazalarına ve anaokullarına satıyorlar. Kağan ve Tepedelen, kereste halinde olan ham ağaçları kendi el emekleri ile yaklaşık 20 işlemden sonra oyuncak haline getiriyor. Daha sonra oyuncak haline getirdikleri ağaçların sağlıklı olması ve kanserojen madde içermemesi için boya sürecinde gıda boyası ile boyuyorlar. Bir günde 150 tane oyuncak üretebilen ortaklar ayda 4000 civarında oyuncak üretiyor. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan oyuncak mağazalarına ve anaokullarına servis edilen oyuncakların siparişlerine yetişemiyorlar.



Yaklaşık 35 yıldır mobilya sektöründe olduğunu belirten oyuncak atölyesi ortaklarından Levent Kağan, 'Teknoloji ilerledikçe, makinalar geliştikçe, fabrikalar büyükçe bizimkisi el işçiliği olduğu için tahta oyuncağa yönelmeye başladık. Oyuncak işini ilk başta amatör gibi yapıyorduk, ondan sonra talep artınca tamamen ahşap oyuncağa döndük. Yaptığımız oyuncaklar yüzde yüz doğal, organiktir. Kısacası yolda gördüğünüz oduna tamamen karakter verip oyuncak haline getirebiliyoruz. Amacımız büyüyüp sanayileşmek değil, yine böyle atöyle gibi kalıp el işi ile devam ettirmek. Çünkü bu iş büyük otomatik makineler ile yapılıyor ama bizim yaptığımız gibi el emeği yok içinde tamamen eski naturel makineler ile mümkün olduğu kadar el işi olarak yapıyoruz. Yaptığımız oyuncaklar Türkiye'nin her yerinden talep görüyor. Ardahan, Hakkari, Antalya, İzmir, İstanbul olmak üzere her yere gönderiyoruz diye konuştu.



Dışarıya bağımlılığı ortadan kaldırmak istediklerini belirten Behçet Tepedelen, 'Ortağımla beraber hem dışa bağımlığı azaltmak hemde organik oyuncak yapmak adına oyuncak atölyesi kurduk. Aylık 4 bin civarında oyuncak üretme kapasitemiz var. Anaokullarına kreşlere ve engelli okullarına yönelik yapıyoruz oyuncakları. Genelde dış budak, gürgen, sedir bu tarz ağaçları kullanıyoruz. Oyuncaklarda herhangi kimyasal bir madde kullanmıyoruz. Oyuncaklarımızda metal aksamlı hiçbir şey kullanmıyoruz. Büyük bir kısmını demonte olarak veriyoruz. Çocuklar orada kendileri yapıştırıyorlar, kendi ellerinde olan boyalar ile boyuyorlar. İsteyen anaokullarına da bitmiş halde teslim ediyoruzö şeklinde konuştu.

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