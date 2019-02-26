Son Dakika Haberleri: Çocuklar İçin 'Alabalıklı Pizza' Yaptı

Çocuklar İçin 'Alabalıklı Pizza' Yaptı

1 saat önce

MALATYA'da, restoran işleten Ali Eren Çiçek, çocukların balık yemesi için alabalıklı pizza yaparak satışa sundu.

Çocuklar İçin 'Alabalıklı Pizza' Yaptı, System.String[]
MALATYA'da, restoran işleten Ali Eren Çiçek, çocukların balık yemesi için alabalıklı pizza yaparak satışa sundu. Ürünün patentini alan Çiçek'in alabalıklı pizzası yetişkinlerden de yoğun rağbet görüyor.

Balık restoranı bulunan ve aynı zamanda pizza satışı yapan Ali Eren Çiçek, çocukların balık tüketmesi için ilginç bir yönteme başvurdu. Ailelerin balık yediği restoranda çocukların pizza siparişi vermesi üzerine işletmeci Çiçek, balıklı pizza yaparak satışa sundu. Çiçek, çocukların yanısıra diğer müşterilerin de beğenisi üzerine 'alabalıklı pizza'nın patentini aldı.

Balığın özellikle gelişme çağındaki çocuklar için önemli bir gıda olduğunu ancak yeterince tüketilmediğini belirten Çiçek, "Çocukların uzak kaldıkları balığı sevmeleri için balık pizzayı düşündük. Pizza içerisinde balığı daha çok tüketmelerini hedefledik. Çocuklar pizzanın içerisinde balık yediklerini fark etmiyordu. Biz söyleyince öğrendiler ve sevdiler. Şu anda da çocukların yanısıra yetişkinler de rağbet gösteriyor" diye konuştu.

Hamurunu açtıkları pizzayı üzerine kaşar peyniri ve yarım pişmiş alabalığın üzerine domates ve biberleri rendeledikten sonra pişirerek servis ettiklerini anlatan Çiçek, uygulamanın özellikle çocuklarına balık yedirdikleri için aileler tarafından takdir edildiğini kaydetti. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:19 Kaynak: DHA

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