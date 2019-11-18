Çocuklar için ara tatil etkinlikleri

Venedik konseptiyle tasarlanan Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, her hafta sonu çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Isıgöllü, "3-10 yaş aralığındaki çocuklar için hazırladığımız eğitici ve öğretici oyunlarla aileler alışveriş yaparken çocuklar dilediğince eğleniyor" dedi.

Çocuk oyun alanında dans gösterileri, yüz boyama, resim ve yapboz atölyeleri gibi onlarca farklı etkinliğin uzmanlar eşliğinde gerçekleştiğini aktaran Isıgöllü, "29 Ekim, 30 Ağustos gibi ulusal bayramların yanı sıra Hayvanları Koruma Günü, Kızılay Haftası gibi özel günlere uyarlanmış farklı konsepttede etkinlikler düzenliyoruz" diye konuştu.

Oğuz Isıgöllü, "Sunduğumuz marka karması ve yıl boyu indirimli fiyatlarla İstanbul'un en önemli outlet alışveriş merkezleri arasında yer alıyoruz. Alışverişin yanı sıra sosyalleşme alanı olarak da tercih edilmemizin nedenlerinden birisi de düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz etkinlikler. Her yaştan kitleye hitap eden etkinliklerin yanı sıra, her hafta sonu çocuklar için uzmanlar eşliğinde düzenlenen eğlenceli atölye ve oyunlarımız ile sayısız minik ziyaretçiyi ağırladık ve ağırlamaya devam ediyoruz. Bu sayede çocukları ile gelen aileler, AVM'de ihtiyaçlarını karşılayıp, arkadaşları ile keyifli zaman geçirebiliyor" ifadelerini kullandı.

Isıgöllü, 2 yılı aşkın bir süredir her hafta sonu saat 14.00- 16.00-18.00 şeklinde 3 seans olarak gerçekleşen etkinliklerin çocuklara ücretsiz olarak sunulduğunu aktardı.