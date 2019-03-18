Son Dakika Haberleri: Çocuklar İçin 'Arjantin Günleri' Başlıyor

Çocuklar İçin 'Arjantin Günleri' Başlıyor

35 dakika önce

TRUMP Alışveriş Merkezi'nde yer alan KidzMondo, Mart ayında Arjantin kültürünü çocuklarla tanıştırmaya hazırlanıyor.

Çocuklar İçin 'Arjantin Günleri' Başlıyor, System.String[]
TRUMP Alışveriş Merkezi'nde yer alan KidzMondo, Mart ayında Arjantin kültürünü çocuklarla tanıştırmaya hazırlanıyor.  

Trump AVM'den yapılan açıklamaya göre, KidzMondo 23-24 ve 30-31 Mart tarihlerinde Arjantin'in simgeleriyle donatılacak. 'Arjantin Günleri' kapsamında çocuklar, yöresel kıyafetlerin sergilendiği moda defilesi izleyebilecek, ayrıca yüz boyama ve yaratıcılık atölyeleri gibi farklı etkinliklere de katılabilecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:31 Kaynak: DHA

Donald Trump, Arjantin, Kültür Sanat
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