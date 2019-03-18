Çocuklar İçin 'Arjantin Günleri' Başlıyor
35 dakika önce
TRUMP Alışveriş Merkezi'nde yer alan KidzMondo, Mart ayında Arjantin kültürünü çocuklarla tanıştırmaya hazırlanıyor.
TRUMP Alışveriş Merkezi'nde yer alan KidzMondo, Mart ayında Arjantin
kültürünü çocuklarla tanıştırmaya hazırlanıyor. Trump
AVM'den yapılan açıklamaya göre, KidzMondo 23-24 ve 30-31 Mart tarihlerinde Arjantin'in simgeleriyle donatılacak. 'Arjantin Günleri' kapsamında çocuklar, yöresel kıyafetlerin sergilendiği moda defilesi izleyebilecek, ayrıca yüz boyama ve yaratıcılık atölyeleri gibi farklı etkinliklere de katılabilecek. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:31 Kaynak: DHA
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