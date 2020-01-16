Çocuklar için atık su borularından kızak yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuklar için atık su borularından kızak yapıyor - Son Dakika

Çocuklar için atık su borularından kızak yapıyor

6 saat önce

Ahlat ilçesindeki su tesisatçısı Suat Akarsu, çocuklar için boş zamanlarında atıl durumdaki su borularından kızak yapıyor.

Ahlat ilçesindeki su tesisatçısı Suat Akarsu, çocuklar için boş zamanlarında atıl durumdaki su borularından kızak yapıyor.

İlçede yaklaşık 35 yıldır sıhhi tesisatçılık yapan Akarsu, iş yerinde biriken atıl durumdaki plastik boru ve dirsekleri kızak yaparak değerlendiriyor.

Akarsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların kızağı çok beğendiğini söyledi.

Kış mevsiminde çocuklar için plastik kızak ürettiğini ifade eden Akarsu, şöyle konuştu:

"Kış mevsiminde işlerimizin hafif olmasından dolayı boş vaktimiz oluyor. Bende çocuklarımızın kış eğlencelerinden olan kızak yapıyorum. Borulardan yaptığım ilk kızak mahallede çocuklar tarafından çok beğenildi. Bundan dolayı tekrar yapmaya başladım. Atıl durumdaki malzemelerimizi bu şekilde hem değerlendiriyoruz hem de çocukların keyifli anlar yaşamasını sağlıyoruz. Kızakları tamamen atıl malzemelerden yaptık. Yaklaşık 2 saatlik bir zamanım gidiyor. Tesisat işlerinde kullandığım plastik boru ve dirsek ile kızak yapıyorum. Talep çok oluyor. Gören herkes istiyor. Fırsat buldukça yapmaya çalışıyorum."

Çocuklar için atık su borularından kızak yapıyor

Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:41 Kaynak: AA
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