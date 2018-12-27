Son Dakika Haberleri: Çocuklar İçin Atölye Çalışmaları Meysu Outlet'te

Çocuklar İçin Atölye Çalışmaları Meysu Outlet'te

58 dakika önce

Meysu Outlet'te hafta sonu çocuklar için atölye çalışmaları yapılacak.

Çocuklar İçin Atölye Çalışmaları Meysu Outlet'te, System.String[]
Meysu Outlet'te hafta sonu çocuklar için atölye çalışmaları yapılacak.

29-30 Aralık tarihlerinde 14.00-17.00 arasında Meysu Outlet'te minik ziyaretçiler için Kar Küresi ve Eldiven Yapım Atölyesi yapılacak.

Yönetim ve kiralaması JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. yatırımı olan Meysu Outlet AVM etkinlik ve kampanyalarını sürdürmeye devam edecek. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:01 Kaynak: İHA

Kar, Aralık, Meysu, Güncel
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