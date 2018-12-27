Çocuklar İçin Atölye Çalışmaları Meysu Outlet'te
58 dakika önce
Meysu Outlet'te hafta sonu çocuklar için atölye çalışmaları yapılacak.
Meysu
Outlet'te hafta sonu çocuklar için atölye çalışmaları yapılacak.
29-30 Aralık
tarihlerinde 14.00-17.00 arasında Meysu Outlet'te minik ziyaretçiler için Kar
Küresi ve Eldiven Yapım Atölyesi yapılacak.
Yönetim ve kiralaması JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. yatırımı olan Meysu Outlet AVM etkinlik ve kampanyalarını sürdürmeye devam edecek. - KAYSERİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:01 Kaynak: İHA
İstanbul'da Okulların Tatil Edilmesini İsteyen Öğrenciler, İstanbul Valisi'ni Mesaj Yağmuruna Tuttu
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 15 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller
Patronuna Uykuda Yakalanan İşçinin İşe İade Talebi Reddedildi
15 Askerin Şehit Olduğu Saldırının Faili Almanya'da Yakalandı