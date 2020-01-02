Çocuklar İçin Çal Derneğinden Suriye sınırındaki okula müzik sınıfı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuklar İçin Çal Derneğinden Suriye sınırındaki okula müzik sınıfı - Son Dakika

Çocuklar İçin Çal Derneğinden Suriye sınırındaki okula müzik sınıfı

6 saat önce

Çocuklar İçin Çal Derneği, Mardin'in Suriye sınırındaki kırsal Şenyurt Mahallesi'ndeki bir okulda müzik sınıfı oluşturdu.

Çocuklar İçin Çal Derneği, Mardin'in Suriye sınırındaki kırsal Şenyurt Mahallesi'ndeki bir okulda müzik sınıfı oluşturdu.

Bir süre önce görüştüğü okul idarecilerinin talebinin ardından sosyal medya üzerinden "Yeni yılda bir çocuk da sen güldür" kampanyası başlatan ve temin ettikleri 10 keman, 5 melodika ve org ile öğrencilerin olmadığı saate okula gelen dernek üyeleri, bir dersliği müzik sınıfına dönüştürdü. Okula gelen öğrenciler derslikteki enstrümanları görünce büyük sevinç yaşadı.

Çocuklar İçin Çal Derneği Başkanı İbrahim Yalçın, köy okullarına müzik enstrümanları ve resim malzemeleri hediye edip öğrencilerin sanatsal faaliyetlerde bulunmalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Bugüne kadar 18 müzik sınıfı oluşturduklarını belirten Yalçın, "Bu yıl bunu iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bugün de Mardin Kızıltepe'ye bağlı Şenyurt köyünde sınırın sıfır noktasındaki okuldayız. Öğretmenlerimizden talep geldi. Biz de 'Seve seve' dedik ve sosyal medya üzerinden başlattığımız 'Yeni yılda bir çocuk da sen güldür' kampanyası sayesinde müzik aletleri getirdik." dedi.

"İlk defa kemana dokundular"

Çocukların ilk defa bir müzik aletine dokunduğunu belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Köydeki öğrenciler ilk defa kemana dokundu. Ayrıca ihtiyaç listemize göre çocuklarımıza bot ve mont getirdik. Aynı zamanda çocuklarımıza bugün müzik gösterisi de yapacağız. Çocuklarımızın aklında unutulmaz bir iz bırakmak istiyoruz. İyilik paylaştıkça ve çoğaldıkça güzelleşir. Açtığımız 18 müzik sınıfındaki 25 çocuğumuz güzel sanatlar lisesi kazandı. Bu yönde çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

"Uzun zamandır böyle bir sevinç yaşamamıştım"

Öğrenci İremcan Neda Demircan ilk defa bir kemana dokunduğunu belirterek "Gerçekten çok şaşırdık ve çok mutlu olduk. Uzun zamandır böyle bir sevinç yaşamamıştım. Müzik aletlerini görünce şaşırdım. Müziğin ruhumuza işleyeceğini tahmin edebiliyorum." dedi.

Berivan Bilişik de müziği çok sevdiğini belirterek dernek üyelerine teşekkür etti.

Çocuklar İçin Çal Derneğinden Suriye sınırındaki okula müzik sınıfı

Şenyurt, Suriye, Çal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:03 Kaynak: AA
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