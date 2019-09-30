Çocuklar için çalışan anne iyi bir rol model

Kadınların üst düzey yönetici rollerine gelememesi konusunda toplumdaki önyargıların etkili olduğunu söyleyen

Türkiye'de satın alma kararlarının yüzde 70'inin kadınlar tarafından verilmesine ve en büyük seçmen grubunun ev kadınları olmasına rağmen, iş ve siyaset dünyasında kadınlar haklı yerini bir türlü alamıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği savunucusu, "Eyvah CEO Doğuruyor" kitabının yazarı Murat Yeşildere: "Kadınların üst düzey pozisyonlara gelme konusundaki en büyük engelin arzda değil talepte olduğunu söylüyor". Toplumdaki bilinçsiz önyargıların da bu durumu tetiklediğini belirtenYeşildere: "Çünkü DNA'dan gelen kadından yönetici olmaz, kadından iş insanı olmaz, kadından sporcu olmaz, sanatçı olmaz, ağır kaldıramaz, geç çalışamaz, akşam yemeğe çıkamaz gibi önyargılar var. Onun üzerine 0-6 yaş arasında evde babanızın annenize olan hitabı veya onunla olan iletişimi, babanızın-annenizin evde yaptığı işler, üzerine sosyal medyada, dizilerde, okunan kitaplarda kadının nasıl gösterildiği hep beyne yükleniyor" diye de ekliyor.

Çalışan annenin kendi mutlu ve motive ise o enerjiyi, duyguyu çocuğuna da yansıttığını ve çocukların tüm yaşamı içinbunun önemli bir ilk adım olduğunu söyleyen Yeşildere, "Bu yüzden çalışan anne çocukları için en iyi rol model bence. Araştırmalar da gösteriyor ki sanılanın aksine çalışan annelerin çocuklarının gelişiminin, sadece ev kadını olan annelere göre de daha hızlı olduğu yönünde" diye belirtiyor.