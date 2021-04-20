Çocuklar için canlı yayın

Çocuk istismarıyla mücadele kapsamında çalışmalar yapan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin sözcüsü Uraz Kaygılaroğlu , 23 Nisan akşamı saat 20.30'da Instagram hesabından canlı yayın yapacak.

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