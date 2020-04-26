Çocuklar için düzenlenen online satranç turnuvası başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Çocuklar için düzenlenen online satranç turnuvası başladı - Son Dakika Spor

Çocuklar için düzenlenen online satranç turnuvası başladı

6 saat önce

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından çocuklar için düzenlenen online satranç turnuvası başladı.

Çocuklar için düzenlenen online satranç turnuvası başladı, System.String[]

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından çocuklar için düzenlenen online satranç turnuvası başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çocukların satrançtan uzak kalmamaları amacıyla gerçekleştirilen turnuvanın 10 yaş ve altı kategorisi maçları oynandı.

Turnuvada Yağız Kağan Erdoğmuş birinci, Yiğit Karaca ikinci, Yunus Emre Günebakan ise üçüncü oldu.

Her kategoride ilk üç dereceyi elde eden sporculara, turnuvanın sponsoru Türkiye İş Bankası tarafından tablet, e-kitap okuyucu ve kitap seti verileceği belirtildi.

Kayıtların "www.kumbaradergisi.com" sitesi üzerinden yapılabildiği ve 13 Mayıs'a kadar devam edecek turnuvaya 9-14 yaş arası çocuklar katılabilecek.

Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 11:36 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı" önerisine destek verdi Hindistan'a sokağa çıkma yasağına uymayanlar, ceza olarak sözde koronalı hastanın olduğu ambulansa bindirildi Galatasaray Başkan Yardımcısı: Sivasspor maçına İngiltere'den gelen uçakla gidince koronavirüsten şüphelendik Rıdvan Dilmen, yeni lig modelini paylaştı: 7 haftada bitecek, takımlar hafta içi sadece 1 maç oynayacak Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber: Tedbiri elden bırakmazsak Haziran'da normalleşme başlayabilir Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız 'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli Son dakika: İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Türk hasta, Türkiye'ye getiriliyor
Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı         
17:59
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor         
17:52
Koronavirüsü yenen Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak Koronavirüsü yenen Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak         
17:31
Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen adam hayatını kaybetti Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen adam hayatını kaybetti         
17:30
Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor         
17:28
İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz         
17:21
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor         
17:11
Brezilya efsanesi Ronaldo: Bir daha yürüyemeyeceğim söylenmişti Brezilya efsanesi Ronaldo: Bir daha yürüyemeyeceğim söylenmişti         
17:05
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti         
17:04
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak         
16:49
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz         
16:47
Karantinada duygularınızı besleyecek 10 romantik komedi önerisi Karantinada duygularınızı besleyecek 10 romantik komedi önerisi         
16:46
Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek         
16:37
Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor         
16:08
Zeki kablumbağa, idrarını yaparak aslana yem olmaktan kurtuldu Zeki kablumbağa, idrarını yaparak aslana yem olmaktan kurtuldu         
16:08
"Babam dilendiriyor" diyen çocuklara polis yardım eli uzattı         
16:07
ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım         
15:50
İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı         
15:42
Koronavirüsten korunmak için etil alkol ve dezenfektan içtiği iddia edilen şahıs öldü Koronavirüsten korunmak için etil alkol ve dezenfektan içtiği iddia edilen şahıs öldü         
15:40
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı         
15:30
Acun Ilıcalı, 2 yıl önce yüzünde oluşan şişliğin nedenini ilk kez anlattı: İyi huylu bir kitleydi, aldırdım Acun Ilıcalı, 2 yıl önce yüzünde oluşan şişliğin nedenini ilk kez anlattı: İyi huylu bir kitleydi, aldırdım         
14:59
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü         
13:59
Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi         
13:59
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde         
13:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti         
13:32
Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak? Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak?         
13:26
Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi         
13:26
Apartman boşluğundaki dervişin türbesi, görenleri şaşırtıyor! Ulaşmak neredeyse imkansız Apartman boşluğundaki dervişin türbesi, görenleri şaşırtıyor! Ulaşmak neredeyse imkansız         
13:19
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir         
13:06
Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir         
12:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2020 18:19:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuklar için düzenlenen online satranç turnuvası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]