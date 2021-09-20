Çocuklar İçin En Çok Tercih Edilen Kitaplar - Kidega - Son Dakika

Çocuklar için de Kitap seçenekleri oldukça gelişmiştir. Özellikle yaş grubu bu konu da çok önemlidir. Her yaştan çocuk için kitap seçeneği bulabilirsiniz. Hem kendiniz eğlenebilir hem de çocuğunuzun gelişimi için katkı sağlayabilirsiniz.

Kidega - Hakkında

Buraya girdiğine göre Kidega'nın kim olduğunu merak ettin. :)

Kidega'nın mutfağında yayıncılık sektörüne gönül vermiş, bu alanda ilklere imza atmış, kitapları çok seven, işinin ehli bir ekip var.

Dünyanın farklı kültürlerinde yüzyıllardır farklı anlamlar yüklenmiş kargaya; ruh rehberi, geleceğin habercisi, bilge ruh, dönüşümün simgesi ve niceleri. Bizim en sevdiğimiz ise "değişim için gereken bilgeliğe sahip olan". İşte bu yüzden, getirmek istediğimiz değişim için kendimize kargayı rehber seçtik.

Ekip üyelerimizin en önemli ortak özelliği hem kitap hem de teknolojinin yıllardır içinde olmaları ve bu iki farklı -belki de zıt- kavramdan lezzetli tatlar çıkarabilmeleri.

Hayli bilinen yayınevlerinden, kitapçılardan, internet sitelerinden aynı hayal ile Kidega'nın kanatları altında buluşan bu ekibin ortak gücü en sevdikleri işi yapıyor olmaları.

Sektörde şu ana kadar birçok ilki hayata geçiren Kidega ekibi, bu sefer de internet üzerinden içerik satışında farklı bir müşteri deneyimi için kolları sıvayıp mutfağa girdi.

Okuyan, merak eden, yenilikleri seven, müşterilerine değer veren bu ekibin gözbebeği, yüzbinlerce kitap, çizgi roman ve dergiyi okurlarına sunan Kidega'nın çok okuyan kargası herkesi daha çok okumaya davet ediyor ve sana sesleniyor:

Şimdi ne okumak istersin?

Neden Kitap Okumamız Gereklidir?

Neden Kitap okumamız gereklidir sorusu, çoğu kişi tarafından sorulur. Kitap okumak insanı en çok geliştiren ve hayata bakış açısının geniş olmasını sağlayan bir alışkanlıktır. Düzenli olarak kitap okuyan kişilerin, anlama ve anlatma yeteneğinin daha gelişmiş olduğunu görürüz.

Ayrıca kitap okumayan kişilere kıyasla daha çok kelime dağarcığı gelişmiş olur.Çocuk yaşlardan kitap verilen ve ebeveynlerinin kitap okuduğunu gören çocukların, büyüdükleri zaman da bu alışkanlığı devam ettirdikleri gözlemlenmiştir.

Hangi Kitaplar Bizleri Geliştirir?

Kitapların insanları geliştirdiği bir gerçektir. Herkesin bir kitap türü zevki vardır. Bunun dışında bir de kendini geliştirmek için yardımcı olmasını sağlayan kitaplar satın almak istenir. Kişisel gelişim ve psikoloji kitapları, bu anlamda çok fazla tercih edilir.

Özellikle kişisel gelişim kitapları, insanların davranış biçimleri, yaklaşımları ve olaylara bakış açısı bakımından, doğru bir şekilde yönlenmesini sağlar. Küçük çocukların gelişimi için de çizgi roman, nesneleri tanıma gibi kitap seçenekleri mevcuttur. Özelikle çizgi roman kitapları çocukların algı yeteneğini geliştirir.

Çizgi Roman Kitabı Nasıl Okunur?

Çizgi roman kitapları doğru bir şekilde okumak da çok önemlidir.Genellikle yukardan aşağı ve soldan sağa okunur. İlk olarak sol üst köşede ki resim ile okumaya başlanır. Balonlar bulunur. Bu balonların doğru okuma şekli soldan sağa doğrudur. Sağ alt köşede de iletişim kutuları yer alır. Daha sonra da bunlar okunup, diğer bölüme geçilmesi gerekir.

Diğer bölümler de aynı şekilde okunmaya devam edilir.Örtüşen bölümlerin okunması gerekir.Genellikle bu şekilde devam eder ve bu şekilde okunur. Bütün çizgi roman kitapları okuma mantığı böyledir.İlk kez okuyacak olanlar, daha detaylı olarak bilgi araştırması yapabilir.

Kimler Çizgi Roman Kitapları Okumalıdır?

Eğlenceli ve sürükleyici olduğu için, çocuk kitapları arasında en sevilen tüylerden biri de çizgi roman kitaplarıdır. Bölümler arası etkileşim kurabilmek, bütünlük sağlamayı öğrenmek açısından, çocukların çizgi roman kitapları okumaları tavsiye edilir.Yine yetişkinler de çizgi roman okuyabilir. Eğlenceli vakit geçirmek isteyenler, bu tür kitapları tercih edebilir.

Hangi Tarzlarda Çizgi Romanlar Vardır?

Çizgi roman kitapları denildiği zaman akla ilk olarak süper kahramanlar gelir.Bunlar klâsik bir çizgi roman türü olsa da polisiye, gençlik ve komedi türünde de çizgi roman çeşitleri mevcuttur.Son yıllarda öğretici olanlar, daha çok tercih edilmeye başlanmıştır.

Doğru Çocuk Kitabı Nasıl Seçilmelidir?

Doğru çocuk kitabı, çocuğun yaşı, eğitim ihtiyacına göre seçilmelidir. Her yaş çocuk için, eğitici kitaplar bulunur. Daha çok eğlendiren ve öğreten tarzlar tercih edilmelidir.

Çocuk Kitaplarının Faydaları Nelerdir?

Çocuk kitapları çocuğun gelişimi, sorgulama yeteneği için çok önemlidir. Ayrıca konuşma ve kelime dağarcığının gelişmesine de destek sağlar. Çocukların daha geniş acıklı düşünmesine yardımcı olur. Psikolojik yönden de çok faydalıdır.

Çocuk Kitaplarının Özellikleri Nelerdir?

Çocuk kitapları özellikleri değişiklik gösterir. Kimi türler eğlendirici iken, kimisi de tamamen bilgi vericidir. Anlam ve gözlem yeteneğini geliştirir. Çocukların sorgulama yeteneğini geliştirir ve aynı zamanda eğlenceli vakit geçirmesini sağlar. Çocuğun yaşına göre, doğru kitap seçilmesi de önemlidir.

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