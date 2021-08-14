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Çocuklar için engelleri aşıp köy köy geziyor - Son Dakika

Çocuklar için engelleri aşıp köy köy geziyor

14.08.2021 10:42
Çocuklar için engelleri aşıp köy köy geziyor, System.String[]

Van'da doğuştan yürüme engeli olan Özgür Çağlar Işık, çocukluğundan bu yana yürümediği için Van'ın merkeze uzak köy ve beldelerinde çocuklara ayakkabı hediye ederek yüzlerini güldürüyor.

Van'da doğuştan yürüme engeli olan Özgür Çağlar Işık, çocukluğundan bu yana yürümediği için Van'ın merkeze uzak köy ve beldelerinde çocuklara ayakkabı hediye ederek yüzlerini güldürüyor.

Doğuştan yürüme engeli olan Özgür Çağlar Işık (25), çocukluğundan 2009 yılında kadar ayakkabı giyemediği için gönüllü bir şekilde köy ve beldelerde yaşayan çocuklara ayakkabı, giysi ve oyuncak hediye ederek yüzlerini güldürüyor. 2008-2009 yılında geçirdiği ameliyat sonucunda küçük adımlarla yürüyebilen Işık bundan sonraki hayatını çocuklara adadığını söyledi. İHA muhabirine konuşan Özgür Işık, "2008 ve 2009 yılından önce küçük adımlarla yürüye biliyordum, ilk ameliyatımın dokuz aylık bir alçı süreci oldu. Dokuz aydan sonra tekrar ikinci bir ameliyat oldum ve ikinci ameliyatımdan sonra yürümeye başladım. Ben bu zamana kadar yürüyemediğim için çocuklarla birlikte olmayı istiyordum, eğer ki yürüyebilirsem çocuklara yardım edeceğim. Zamanla elim ekmek tuttu, artık bir işim var ve bende çocuklara yardım ediyorum" dedi.

"Çocukların mutluluğunu görebilmek için bir şeker vermeniz yetiyor"

Yardım için nakdi destek kabul etmediğini, her şeyden önce manevi destek aldığını ve hayırseverlerden para yerine ayakkabı, oyuncak ve giysi desteği aldığını ifade eden Işık, "Maddi destek olarak maaşımın bir kısmını ailelere bağışlıyorum. Gittiğim köylerde çocuklara baktığımda ayaklarında ayakkabı yok, o ayakkabıyı verdiğim an çocuğun o mutluluk ve sevinci beni mutlu ediyor. O an hiç tanımadığım bir çocuk boyuma sarılıp beni öpüyor. Bu duygu anlatılmaz ancak yaşanması gerekiyor. Çocuklara sadece ayakkabı değil, onların mutluluğunu görebilmek için bir şeker vermeniz yetiyor. Burada her şey maddiyat değil, bunu manevi olarak ta yapabilirsiniz, bu işi topluma kazandırmayı istiyorum, geçmişte ben yürüyemiyordum, yürüyemediğim için bu işe girdim, yürüyebildikten sonra çocuklarla olabilirim, onlarla güle bilir, güldüklerine şahit olabilirim" diye konuştu.

"Çocuklar beni fiziki durumundan dolayı seviyor"

Fiziki durumumla çocukların yanına gittiğimde çocuklarda mutlu oluyorlar, benimle rahat gülebiliyorlar diyen Işık, "Çocuklar beni fiziki durumundan dolayı seviyorlar. Fiziki durumum ortada olduğundan dolayı 'bakın bu haliyle bize yardım getirmiş' diyorlar, onlara gönüllü bir şekilde bu işi yaptığımı söylediğimde çocuklarda seviniyor, ailelerde her hangi bir zorluk çıkarmıyor. Beni ameliyat eden doktor beni yürüte bildi ve azim ve hırsımı daha çok biriktirdim, bir ailenin ihtiyacını karşılamaya gittiğimde, tanıdık insanlar buraya neden gittin? Sen yürüyemiyorsun? Buraya gidemezsin? Edemezsin? Diye karşılık veriyor, bu benim daha çok hırs yapmama vesile oluyor ve daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Her ne kadar meşakkatli olsa bile ben bu işi yapabiliyorum, engelim benim en güzel nazarımdır" ifadelerini kullandı.

"En büyük engel beyinde olan engeldir "

Hayatta hiçbir engelin olmadığını ifade eden Işık, "Engel yok, ben engelli değilim, hiçbir insanın engeli yok, en büyük engel beyinde olan engeldir, engeli olan insan yatalak ve hiçbir ihtiyacını göremeyen insandır ki benim gözümde bir engel değil. Ben şu anki fiziki durumumla normal hayatımı sürdüre biliyorum" şeklinde konuştu. - VAN

Çocuklar için engelleri aşıp köy köy geziyor
Çocuklar için engelleri aşıp köy köy geziyor
Çocuklar için engelleri aşıp köy köy geziyor
Çocuklar için engelleri aşıp köy köy geziyor
Çocuklar için engelleri aşıp köy köy geziyor
Çocuklar için engelleri aşıp köy köy geziyor

İhlas Haber Ajansı, Özgür Çağlar, Van, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çocuklar için engelleri aşıp köy köy geziyor - Son Dakika


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