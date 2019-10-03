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Çocuklar için farkındalık projesi

1 saat önce

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bir proje uyguladı.

Çocuklar için farkındalık projesi, System.String[]

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bir proje uyguladı. Çocukları hayvan barınağına davet eden yetkililer merkezde uygulanan çalışmalar hakkında öğretmen ve öğrencilere bilgi verdi.


Düzce Belediyesi 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla örnek bir projeye imza attı. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla uygulanan proje kapsamında çok sayıda öğretmen ve öğrenci Kurtsuyu'nda bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Burada Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerinden yapılan uygulamalar ve tedavi gören hayvanlar hakkında bilgi alan öğretmenler ve çocuklar daha sonra barınak alanında yaşayan kedi ve köpekleri sevdi. Hayvan sevgisinin çocuk yaşlardan itibaren aşılanması gerektiği yönünde bilgilendirme açıklamasında bulunan yetkililer "Burada çocuklarımızı hem sokak hayvanları ile bir araya getirdik hem de onlara yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verdik. Bölgenin en donanımlı Veterinerlik hizmetini veriyoruz. Yardım ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarını burada misafir ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmaya davet ediyor, onlara sevgiyle yaklaşmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı. Gezi sırasında çocuklar, sokak hayvanlarının bakım ve tedavi alanlarına yoğun ilgi gösterdi. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:35 Kaynak: İHA
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