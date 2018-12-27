Son Dakika Haberleri: Çocuklar İçin Hazırlanan Edirne Kartpostalları İlgi Odağı Oldu

Çocuklar İçin Hazırlanan Edirne Kartpostalları İlgi Odağı Oldu

36 dakika önce

Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, yeni yıl kutlamalarında özellikle çocukların dijital dünyadan uzaklaşmaları için kentin adıyla özleşmiş dünyaca ünlü lezzeti Edirne tava ciğeri görselleri ve şehir temalı kartpostalları hazırladıklarını söyledi.

Çocuklar İçin Hazırlanan Edirne Kartpostalları İlgi Odağı Oldu, System.String[]
Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, yeni yıl kutlamalarında özellikle çocukların dijital dünyadan uzaklaşmaları için kentin adıyla özleşmiş dünyaca ünlü lezzeti Edirne tava ciğeri görselleri ve şehir temalı kartpostalları hazırladıklarını söyledi.

Edirne temalı farklı görsellerle hazırlanan kartpostallar ve ciğerci Bahri Bey pulları, çocukların ilgi odağı oldu. Yeni yıl kutlama mesajlarında biraz nostaljiyi yaşatmak biraz da dijital dünyadan çocukları uzaklaştırmak istediklerini dile getiren Dinar, kartpostal, pul ve zarfların müesseselerine geldiğini belirtti.

"Kendi duygularını kağıda döksünler istiyoruz"

Dinar, 2019 yılına girerken öncelikle amaçlarının çocukları bir farkındalık yaparak, özendirmek ve yazma alışkanlığını unutturmamak olduğuna değinerek, "Edirne temalı kartpostalları zarfı ve tarihi ciğerci Bahri Bey pulu ile beraber çocuklara hediye ediyoruz. Buradaki amacımız kendi duygularını kağıda döksünler, çünkü sürekli teknoloji çağında olduğumuz için dijital ortamdalar" dedi.

"Eski geleneklerimizi yeniden canlandırmayı hedefliyoruz"

Dinar, çocukların da yeni yıllarını dijital ortamdan kutladıklarını belirterek, "Biz de samimi duygu ve düşüncelerini karta döküp mektup gibi yazmayı öğrensinler. Kartpostal, pul ve zarflar müessesemize geldi. Çocukların ve vatandaşların cebinden para çıkmayacak. Buradan alıp sevdiklerine iyi dileklerini yazacaklar. Çocukların yanında gelen müşterilerimize de Edirne hatıraları ile dolu bu kartpostalları ücretsiz olarak dağıtacağız. Eski geleneklerimizi yeniden canlandırmayı hedefliyoruz. Her şey bedava. Gelsinler duygu ve düşüncelerini yazıp sevdiklerine hatıra kartlarını göndersinler. Edirne PTT Başmüdürlüğüne de teşekkürlerimizi iletiyorum. Kartpostalları onlar hazırlatıp ücretsiz olarak bizlere sundular" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:47 Kaynak: İHA

Dinar, Edirne, Güncel
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