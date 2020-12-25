Çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Ağrı'da - Son Dakika

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde doğu ve güneydoğu bölgelerindeki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Ağrı'ya geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokakta oyun oynayamayan çocukların evde keyifli vakit geçirebilmeleri için hazırlanan, ve içinde parmak maç, mangala, ve seksek gibi çeşitli oyuncakların bulunduğu "Hediye Karavanı"nın kente gelmesi nedeniyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü önünde program düzenlendi.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Murtaza Ersöz, yapılan çalışmanın çok anlamlı olduğunu ve bu oyuncaklarla çocukların daha iyi vakit geçirebileceklerini söyledi.

Oyuncakların çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlayacağını belirten Ersöz, "Çocuklarımızın bir kısmına bugün oyuncakları dağıttık. Toplamda 300 çocuğumuzun evine giderek bu oyuncakları onlara ulaştıracağız. Biz çocuklarla evlerinde bu oyunları oynayacağız çünkü herkesin anne ve babası olmayabilir." diye konuştu.

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Salim İsot ise "Hediye Karavanı"nın 14 ili kapsadığını ve çocukları sevindirmenin kendilerini daha çok mutlu ettiğini aktardı.