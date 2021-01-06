Çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı"nın son durağı Diyarbakır oldu - Son Dakika

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" son durağı Diyarbakır'a geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokakta oyun oynayamayan çocukların evde keyifli vakit geçirebilmeleri için hazırlanan, içerisinde kutu oyunları ve oyuncakların bulunduğu "Hediye Karavanı"nın kente gelmesi dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bahçesinde program düzenlendi.

Vali Münir Karaloğlu, programda yaptığı konuşmada, dünyayı etkisi altına alan salgının en çok çocukları etkilediğini söyledi.

Hediye Karavanı'nın çocuklara hediye getirdiğini belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Artık geleneksel oyunlarımız dijital ortamlarla rekabet halinde. Geleneksel oyunlarımızı çocuklarımıza maalesef öğretemiyoruz. Onların unutulmaması lazım. Hem unutturmamak hem de yeni yavrularımıza geleneksel oyunlarımızı aktarabilmek için 9 taş, mangala gibi oyun setlerimiz var. Kültür mirasımızı anlatacak setlerimizi çocuklara hediye ettik. Bu güzel etkinliği hayata geçiren başta federasyonumuz ve Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz."

Çocukların pandemiden dolayı okula gidemeyip sokağa çıkamadıklarını belirten Karaloğlu, çocukların evlerde teknoloji bağımlısı olmalarını istemediklerini kaydetti.

Karaloğlu, "Dağıttığımız setlerle yavrularımızın anne, baba ve kardeşleriyle geleneksel oyunlarımızı oynamasını istiyoruz. Hem zihinsel hem fiziksel olarak hem de kültür olarak gelişsinler arzusundayız." ifadelerini kullandı.

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri Simge Çorbacıoğlu da çocukları salgın döneminde aileleriyle eğlenceli ve eğitici vakit geçirebilecekleri renkli hediyelerle buluşturduklarını söyledi.

Projenin son durağı Diyarbakır'da, çocuklara renkli hediyeler getirdiklerini anlatan Çorbacıoğlu, 2010 yılından bu yana geleneksel sokak oyunlarını Türkiye genelinde 200 binden fazla çocukla oynama imkanı oluşturduklarını kaydetti.

Çorbacıoğlu, "Sağlıklı birey olabilmenin ilk adımı çocukken sosyalleştiğimiz, oyunlar oynamamız ve adaleti benimsemiş olmamızdır. İşte bizler de seksek, mendil kapmaca ve yakan top gibi hepimizin çocukluğunda güneş batana kadar sokaklarda oynadığımız oyunları şimdi yeni nesillere aktarıyoruz." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rıfai Yıldırım ise çocuklara yönelik başlatılan bu projenin önemli olduğunu belirtti.

Daha sonra Vali Karaloğlu, çocuklara çeşitli kutu oyunları ve oyuncakları dağıttı.