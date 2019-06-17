Son Dakika Haberleri: Çocuklar için 'İleri Dönüşüm Sanat Atölyesi' Trump Art Galley'de
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Çocuklar için 'İleri Dönüşüm Sanat Atölyesi' Trump Art Galley'de

34 dakika önce

Trump Alışveriş Merkezi'nin sergi alanı Trump Art Gallery'de, 'Yarından Sonra' karma sergisi kapsamında sanatçı Selma Hekim ile 7-12 yaş aralığındaki çocuklarla atölye çalışması düzenlenecek.

Çocuklar için 'İleri Dönüşüm Sanat Atölyesi' Trump Art Galley'de, System.String[]

Çocuklar, 22 Haziran Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak olan 'Üç Boyutlu İleri Dönüşüm Sanat Atölyesi' ile atık malzemeleri birer sanat eserine dönüştürecek.

Ekolojik farkındalık sağlamak, çocukların tüketim ve atıklar üzerine düşünmesi ve bilinçlenmesi hedeflenen atölye çalışmasında çocuklar grup olarak hareket edecek.

Atölyeye katılım ücretsiz ancak ön kayıt yaptırılması gerekiyor.

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:57 Kaynak: Bültenler
Dönüşüm
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