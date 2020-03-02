Çocuklar için iyilik peşinde koştular - Son Dakika
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Çocuklar için iyilik peşinde koştular

6 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Topluluğu ve Hemşirelik Fakültesi Tiyatro Topluluğu öğrencileri "Serebral Palsili Çocuklar için Sen de İyilik Peşinde Koş" sloganı ile Antalya'da 1 Mart 2020 tarihinde düzenlenen Uluslararası Runatolia 2020 Koşu Maratonunda serebral palsili çocuklar...

Çocuklar için iyilik peşinde koştular, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Topluluğu ve Hemşirelik Fakültesi Tiyatro Topluluğu öğrencileri "Serebral Palsili Çocuklar için Sen de İyilik Peşinde Koş" sloganı ile Antalya'da 1 Mart 2020 tarihinde düzenlenen Uluslararası Runatolia 2020 Koşu Maratonunda serebral palsili çocuklar ile birlikte farkındalık koşusu gerçekleştirdi. Etkinlik Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) ve Antalya Empati Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören öğrenciler ve ailelerin işbirliği ile gerçekleştirildi.


Akdeniz Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Topluluğu Akademik Danışmanı ve Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül İşler Dalgıç, serebral palsili çocukların özel eğitim ve rehabilitasyon ile eğitim ve yaşam kalitelerinin yükseltilerek topluma kazandırılabileceğini ifade etti. Prof. Dr. Dalgıç, "Güzel yürekli insanlar çoğaldıkça engeller kalkacak, buna yürekten inanıyoruz, bu etkinlikte emeği geçen tüm güzel yürekli insanlara ve tabi ki öğrencilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Etkinliğe katılan öğrenciler de, "Serebral palsinin okumaya, öğrenmeye, arkadaşlığa engel olmadığını bu etkinlikle birlikte bir nebze de olsa hissettirdiğimizi düşünüyoruz. Bugün bizi yanlarında görmeleri yüzlerindeki tebessümü gözlerindeki mutluluğu artırdı. Etkinlik kapsamında düzenlenen bağış kampanyası ile birlikte Antalya'da 7 serebral palsili çocuğun ihtiyacı olan özel cihazlar alınacak. Bir engel varsa o da hayatı, iyiliği, mutluluğu paylaşmamaktır" ifadelerini kullandılar. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:15 Kaynak: İHA
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