Çocuklar için kamyon maketinden kan alma ünitesi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuklar için kamyon maketinden kan alma ünitesi yapıldı - Son Dakika

Çocuklar için kamyon maketinden kan alma ünitesi yapıldı

6 saat önce

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde, kan alınırken çocukların iğne korkularını azaltmak için kamyon maketinden kan alma ünitesi oluşturuldu.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde, kan alınırken çocukların iğne korkularını azaltmak için kamyon maketinden kan alma ünitesi oluşturuldu.

Hastanenin Çocuk Polikliniği servisinde, Afyonkarahisarlı bir hayırseverin desteğiyle oluşturulan kan alma ünitesinin açılışı, Vali Mustafa Tutulmaz'ın katılımıyla yapıldı.

Tutulmaz, açılışta, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde bugün farklı bir uygulamayı başlattıklarını söyledi.

Çocukların genelde kan vermekten çekindiğini dile getiren Tutulmaz, "Acı hissi ve korku algısı hakimdir. Bilhassa çocukları kan vermeye ikna etmek oldukça zordur. Hastane yönetimimiz güzel bir iş çıkarmış. Çocuklarımızın güzel ve eğlenceli bir ortamda kanları alınacak ve tedavilerine başlanacak. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Duran ise kamyon maketinden oluşturdukları ünitede aynı anda 4 çocuktan kan alınabildiğini aktardı.

Duran, "Özellikle çocukların kan alma kaygılarını ortadan kaldırmak istiyoruz. Daha rahat bir ortamda onlardan kan alınmasını sağlamak için bu uygulamayı yaptık. Bunu da başardığımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Çocuklar için kamyon maketinden kan alma ünitesi yapıldı

Mustafa Tutulmaz, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Söylenti linçle bitti! Çocuk kaçırdığı iddia edilen çiftçi, köylüler tarafından öldürüldü
Rejim güçleri, TSK gözlem noktasının bulunduğu Serakib ilçesini ele geçirdi Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden doktorun öldüğü iddiası yalanlandı Çin'de koronavirüsle mücadelede görevli eczacı 10 gün aralıksız çalıştıktan sonra öldü

Son Dakika Haberleri
00:41 Mucize Doktor'un 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferman, Ali'nin Nazlı'ya aşık olduğunu öğreniyor
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 02:21:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuklar için kamyon maketinden kan alma ünitesi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]