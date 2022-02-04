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Çocuklar için "kış şenliği" - Son Dakika

Çocuklar için "kış şenliği"

04.02.2022 22:33

Bitlis'te çocuklar için "kış şenliği" düzenlendi.

Bitlis'te çocuklar için "kış şenliği" düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (Bitlis İHH) İnsani Yardım Derneği gönüllülerince El-Aman Kayak Merkezinde düzenlenen etkinlikte çocuklar kızaklarıyla kayak yaptı.

Çeşitli oyunların oynandığı etkinlikte konuşan Bitlis İHH İnsani Yardım Derneği Şube Başkanı Muzaffer Taşcan, "Bitlis il merkezi ve ilçelerimizdeki 150 yetim yavrumuz katıldı. Yetimler Allah'ın topluma emri ve emanetleridir. Onların sahipleri, koruyup kollayıcıları Allah ve Resulü'nün emriyle bizleriz. Onlar için etkinlik düzenledik. Bu hem kutlu, hem de zorlu bir görevdir." dedi.

Çocuklar için kış şenliği
Çocuklar için kış şenliği
Çocuklar için kış şenliği

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Bitlis, Mevla, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çocuklar için 'kış şenliği' - Son Dakika


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