Son Dakika Haberleri: Çocuklar İçin Kısa Film Atölyesi Düzenlenecek

Çocuklar İçin Kısa Film Atölyesi Düzenlenecek

41 dakika önce

Yönetmen Benhür Bolhava eğitmenliğinde çocuklar için düzenlenecek kısa film atölyesi, 23 Mart'ta başlayacak.

Çocuklar İçin Kısa Film Atölyesi Düzenlenecek, System.String[]
Yönetmen Benhür Bolhava eğitmenliğinde çocuklar için düzenlenecek kısa film atölyesi, 23 Mart'ta başlayacak.

Kadıköy Yeldeğirmeni'ndeki Sinema Adası'nda, 10-16 yaş arasındaki çocuklarla 8 hafta sürecek atölye, 11 Mayıs'ta sona erecek.

Atölyede katılımcılar, hikaye yazmayı, yazdıklarını senaryoya dönüştürmeyi, karakter oluşturmayı, senaryonun doruk ve çatışma noktalarını, mekan ve oyuncu seçimini, film çekimini ve kurguyu deneyimleyip öğrenecek.

Eğitim sonunda çocuklar, kura çekerek bir tema belirleyecek ve o temayla ilgili 1 dakikayı geçmeyecek film çekebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:09 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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