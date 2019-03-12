Çocuklar İçin Kısa Film Atölyesi Düzenlenecek
41 dakika önce
Yönetmen Benhür Bolhava eğitmenliğinde çocuklar için düzenlenecek kısa film atölyesi, 23 Mart'ta başlayacak.
Yönetmen
Benhür Bolhava eğitmenliğinde çocuklar için düzenlenecek kısa film atölyesi, 23 Mart
'ta başlayacak. Kadıköy
Yeldeğirmeni'ndeki Sinema Adası'nda, 10-16 yaş arasındaki çocuklarla 8 hafta sürecek atölye, 11 Mayıs'ta sona erecek.
Atölyede katılımcılar, hikaye yazmayı, yazdıklarını senaryoya dönüştürmeyi, karakter oluşturmayı, senaryonun doruk ve çatışma noktalarını, mekan ve oyuncu seçimini, film çekimini ve kurguyu deneyimleyip öğrenecek.
Eğitim sonunda çocuklar, kura çekerek bir tema belirleyecek ve o temayla ilgili 1 dakikayı geçmeyecek film çekebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:09 Kaynak: AA
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