Çocuklar için kostüm dikiyordu, şimdi maske üretiyor - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde, çocuklar için kostüm dikerek geçimini sağlayan Öznur Özdemir, artan maske talebi üzerine kendi imkanlarıyla maske üretmeye başladı.



Milas'ta daha önce Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde dikiş nakış usta öğreticisi olarak görev yapan, daha sonra ise Ozi'nin Atölyesi adı altında bir işyeri açarak çocuklar için özel kostümler üretmeye başlayan Öznur Özdemir, korona virüs salgınının ardından yaşanan sürecin daha çabuk ve en az kayıpla geçmesi için elini taşın altına koyarak imkanları doğrultusunda maske üretmeye başladı.



Dikiş nakış bölümü mezunu olduğunu ve 7 yıl önce Milas'a taşındığını belirten Özdemir, "İlk iki yıl Milas Halk Eğitim Merkezi'nde dikiş nakış usta öğreticisi olarak görev yaptım. Daha sonra ise Ozi'nin Atölyesi isimli bir atölye kurdum. Çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile doğum günleri için kostümler dikmeye ve drama eğitmenliği yapmaya başladım. Terzilik de yapıyorum. Ülkemiz çok önemli bir süreçten geçiyor. Bu süreçte evde oturmaktansa katkı sunmak istedim. Normalde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çok yoğun bir şekilde çalışıyordum. Çalışmalarım için de gerekli tüm malzemelerimi temin etmiştim. Ama şu anda diğer sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüzde de tüm çalışmalar durdu. Sağlık sektöründe görev yapan bir arkadaşım var. Onunla yaptığım bir sohbet sırasında bana 'eve gittiğimde çocuğuma sarılamıyorum' diyerek sağlık çalışanlarının yaşadığı zorluklardan bahsetti. Yaptığımız bu konuşma beni çok etkiledi ve bu süreçte 'ben ne yapabilirim, o çocuğun yeniden annesine sarılması için ne yapmalıyım' diye düşünmeye başladım" dedi.



Kostüm yapmak için aldığı malzemelerden maske yapmaya karar verdiğini belirten Özdemir, "Elimdeki malzemelerle yıkanabilir maske yapmaya karar verdim. Belli bir araştırma yaptım. Tanıtım videoları izledim, kendim çektim. Sağlıkçı arkadaşlarıma da danıştım. İlk önce çocuklar için daha sonra ise sağlık sektöründe görev yapan arkadaşlarım için maske üretmeye başladım. Yaptığımız, hediye ettiğimiz her maskeyi gören 'bize de yapar mısınız' demeye başladı. Elimdeki imkanlar, malzemeler doğrultusunda talep eden herkese yetiştirmeye çalıştım. Milas dışından Muğla'dan Bursa'dan, İstanbul'dan da talepler geldi. Gelen talepleri de geri çevirmedim. Yaptığım maskeleri kargoyla gönderdim. Sağlık çalışanlarına 580 adet, risk grubunda yer alan ve görevi başında olan polislerimizin de aralarında yer aldığı diğer kişilerle birlikte yaklaşık bin adet maske ürettim" dedi.



"Bu zamanda boş durmak bize yakışmaz. Elimden geldiğince, imkanlarım el verdiğince üretmeye devam edeceğim" diyerek konuşmasını sürdüren Özdemir, şunları söyledi:



"Şu anda iş yerinde tek başıma çalışmayı tercih ediyorum. Ama zaman zaman kumaş, tele, lastik ihtiyacım oluyor. Bu süreçte bana ulaşan insanlar oldu. Çeyiz sandığında kumaşı, malzemesi olanlar getirip destek olmaya çalışıyor. Mesela şehir dışında maske gönderdiğim bir kişi karşılığında bana malzeme göndermiş. Bunlar da beni daha çok motive ediyor, mutlu ediyor. Malzemem yettiği yere kadar üretmeye devam edeceğim. İnşallah bugünleri atlatırız ve hepimiz başta çocuklarımız olmak üzere sevdiklerimize doya doya sarılabiliriz" - MUĞLA