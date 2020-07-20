'Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak' kampanyasına destek - Son Dakika

'Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak' kampanyasına destek

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak' kampanyasına destek olmak için bileğine mavi kurdele bağladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak' kampanyasına destek olmak için bileğine mavi kurdele bağladı. Uysal, "Ülkemizin, dünyamızın ve insanlığın geleceği çocuklarımızın örselenmeden büyütülmesine bağlı" dedi.

Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü mesajı
Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak

Çocuk İstismarı ile Mücadele ve Farkındalık Haftası dolayısıyla UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nce başlatılan 'Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak' kampanyasına bir destek de Başkan Uysal'dan geldi. Uysal, sol bileğine mavi kurdele bağlarken sosyal medya hesaplarından çocuk istismarına karşı bir mesaj yayınladı. Uysal, açıklamasında şunları söyledi:

"Çocuk istismarı ile mücadele haftasında, konuya dikkat çekmek için mavi kurdele takma kampanyasına destek veriyoruz. Çocuklarımız en değerli varlıklarımızdır. Ülkemizin, dünyamızın ve insanlığın geleceği çocuklarımızın örselenmeden büyütülmesine bağlı. Biliyoruz ki, bir çocuk gülümseyince bütün dünya değişir. Bütün insanlarımızı çocuk istismarı ile mücadele haftasında bu konuya dikkat çekmeye ve mevcut kampanyaya destek vermeye davet ediyorum. Mutlu çocuklar gelecekte mutlu bir toplum demektir" - ANTALYA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak' kampanyasına destek - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

11:46 Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor 11:35 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü mesajı 11:30 Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak 11:26 Canlı yayında hayat kurtaran uyarı: Eylülde grip aşısı yaptırın, sonbaharda kuvvetli korona dalgası geliyor 11:17 Bayram yaklaşırken Prof. Dr. Tayar'dan önemli korona uyarısı: Kurban etini 24 saat dinlendirin ve akan suda yıkayın 11:11 Son Dakika: Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk sondajına başladı 11:09 Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 399 liradan işlem görüyor 10:49 DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor 10:49 Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı 10:38 Tarihinde ilk kez şampiyon olan Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri 10:26 Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi 10:12 Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu 10:08 "Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti 10:02 Üvey kardeşlerin silahlı ev kavgasından yaralı kurtulan şahıs o anları anlattı 09:56 Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
11:46
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü mesajı
11:35
Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak
11:30
Canlı yayında hayat kurtaran uyarı: Eylülde grip aşısı yaptırın, sonbaharda kuvvetli korona dalgası geliyor
11:26
Bayram yaklaşırken Prof. Dr. Tayar'dan önemli korona uyarısı: Kurban etini 24 saat dinlendirin ve akan suda yıkayın
11:17
Son Dakika: Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk sondajına başladı
11:11
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 399 liradan işlem görüyor
11:09
DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor
10:49
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
10:49
Tarihinde ilk kez şampiyon olan Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
10:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 12:07:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak' kampanyasına destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]