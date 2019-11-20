Son Dakika Haberleri: Çocuklar için maviye bürünen Galata ve Beyazıt Kulesi havadan görüntülendi
Son Dakika Güncel Çocuklar için maviye bürünen Galata ve Beyazıt Kulesi havadan görüntülendi - Son Dakika

Çocuklar için maviye bürünen Galata ve Beyazıt Kulesi havadan görüntülendi

6 saat önce

UNICEF'in her yıl 20 Kasım'da kutladığı Dünya Çocuk Günü'nde çocuk haklarıyla ilgili farkındalık oluşturmak için Galata Kulesi ile Beyazıt Kulesi maviye büründü.

Çocuklar için maviye bürünen Galata ve Beyazıt Kulesi havadan görüntülendi, System.String[]

UNICEF'in her yıl 20 Kasım'da kutladığı Dünya Çocuk Günü'nde çocuk haklarıyla ilgili farkındalık oluşturmak için Galata Kulesi ile Beyazıt Kulesi maviye büründü. Kulelerin eşsiz mavi manzarası ise havadan görüntülendi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF) yapılan açıklamaya göre, UNICEF tarafından her yıl 20 Kasım'da kutlanan Dünya Çocuk Günü, bu yıl aynı zamanda Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşmesi'nin kabul edilişinin 30'ncu yıl dönümüne denk geldi. Okula gidemeyen, korunmasız ve köklerinden koparılmış milyonlarca çocuğun durumuna farkındalık oluşturup dikkat çekmek için gerekli olan kaynakların sağlanması ve harekete geçme çağrısı yapan UNICEF, İstanbul'da sembollerini mavi renk ile ışıklandırarak tarihi mekanlara yansıdı. İlk olarak maviye bürünen Galata Kulesi ile Beyazıt Kulesi'nin oluşturduğu eşsiz manzara ise havadan görüntülendi. Görüntülerde eşsiz mavi ışıklarla bürünen Galata ve Beyazıt Kuleleri kendine hayran bıraktı.

(İHA)

Beyazıt Kulesi, Galata, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:25 Kaynak: İHA
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