Son Dakika Haberleri: Çocuklar için okulun bahçe duvarlarını boyadılar
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Çocuklar için okulun bahçe duvarlarını boyadılar

6 saat önce

AK Parti Düzce Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri, öğrencilerin daha güzel bir ortamda eğitim görmesi için bir ilkokulda çevre düzenlemesi ve boya yaptı.

Çocuklar için okulun bahçe duvarlarını boyadılar, System.String[]

AK Parti Düzce Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri, öğrencilerin daha güzel bir ortamda eğitim görmesi için bir ilkokulda çevre düzenlemesi ve boya yaptı.

Gümüşova'ya bağlı Hacıkadirler köyünde bulunan Hacıkadir İlkokulu'nda bir araya gelen AK Partili gençler, çevre düzenlemesinin ardından bahçe duvarlarını boyadı.

Öğrencilerin daha temiz bir ortamda eğitim görmesini hedefleyen grup, bahçe duvarlarını boyayarak yeniledi.

Çocukların daha iyi koşullarda eğitim görmesini isteyen gençlerin bu tür etkinliklere, ihtiyaç bulunan okullarda devam edeceği öğrenildi.

AK Parti, Gümüşova, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:20 Kaynak: AA
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