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Çocuklar için okulun bahçe duvarlarını boyadılar
6 saat önce
AK Parti Düzce Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri, öğrencilerin daha güzel bir ortamda eğitim görmesi için bir ilkokulda çevre düzenlemesi ve boya yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:20 Kaynak: AA
AK Parti Düzce Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri, öğrencilerin daha güzel bir ortamda eğitim görmesi için bir ilkokulda çevre düzenlemesi ve boya yaptı.
Gümüşova'ya bağlı Hacıkadirler köyünde bulunan Hacıkadir İlkokulu'nda bir araya gelen AK Partili gençler, çevre düzenlemesinin ardından bahçe duvarlarını boyadı.
Öğrencilerin daha temiz bir ortamda eğitim görmesini hedefleyen grup, bahçe duvarlarını boyayarak yeniledi.
Çocukların daha iyi koşullarda eğitim görmesini isteyen gençlerin bu tür etkinliklere, ihtiyaç bulunan okullarda devam edeceği öğrenildi.
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