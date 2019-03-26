Çocuklar İçin Ormanın Güzellikleri İsimlerini Çocuk Tiyatrosu Sahnelendi

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklara Ormanın Güzellikleri isimlerini çocuk tiyatrosu sahnelendi.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklara Ormanın Güzellikleri isimlerini çocuk tiyatrosu sahnelendi.



Yenipazar Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen tiyatroda hem çocuklara güzel bir vakit geçirilmesi sağlanırken, çocuklara hem de doğa ve ağaç sevgisini öğretildi. Ormanın Güzellikleri isimli oyununu, Aydoğan Akdemir, Tuğçe Yanardağ ve Esra Özcan oynarken, tiyatroya çocukların ilgisi büyük oldu.



"Orman yangınlarını önlemek için de ALO 177 vurgusu yapıyoruz"



Oyun yazarı ve yönetmeni Rıza Taban, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tiyatromuz, her yıl geleneksel olarak Orman Genel Müdürlüğü'nün çocuklara yönelik, orman sevgisi, ağaç sevgisi, erozyonu önleme, ekolojik denge, ormancıların görevleri, ormanda yetişen endemik, aromatik ve tıbbi bitki türleri, orman canlıları, orman meyveleri, orman canlılarını tanıtmak ve bütün bunların korunması, gelecek nesillere aktarılması ve ormanların insanımıza ve ülkemize yararlarını içerir. Tiyatromuzda orman yangınlarını önlemek için de ALO 177 vurgusu yapılarak gençlerimiz bu konuda bilgilendirilmektedir. Hem eğlenip, hem de öğrenmenin yanında orman idaresiyle öğrencilerimizi kaynaştırarak fidan dikimi konusunda da alışkanlıklar kazandırmaya çalışmaktayız" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Edirne'ye Balkanlardan Alışveriş Akını

Milyonların Maaşı Temmuz'da Artacak! İşte Kuruşu Kuruşuna Zamlı Maaşlar

2013 Yılında Aldığı Lüks Otomobil Arızalı Çıktı, Mahkeme 397 Bin TL'lik Bedelin Faiziyle Geri Ödenmesine Hükmetti

Vatandaş, 65 Milyon Yıllık Dev Fosili Evinin Duvarına Taş Olarak Kullanmış